Trast написав: Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я. Ви уважно почитайте до чого призводить перший пункт з вашого ж посилання. І взагалі афера світова з короновірусом для того і розміркована, що завдяки деглобалізації зменшити популяцію і їх пріоритети, тобто зустрічай радянську дійсність в світовому масштабі. 2 башти близнюки в США , потім щось теж саме у Ердогана, а зараз світовий карантин-це все одна і та д стратегія .
Боже ! Какой Умище ! Гений !...АНАЛИТИКИ
Дай Господь ,еще раз прочитать . .....с мобильного
Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній. Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали? Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.
Я обожаю генетику .
Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
Trast написав: Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній. Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали? Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.
Я обожаю генетику .
Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку. Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти. До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. Бажаю успіхів.
Trast написав: Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній. Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали? Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.
Я обожаю генетику .
Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку. Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти. До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. Бажаю успіхів.
Что Вы говорите ? Так Вы разгадали генетический код КОВИД _19 ?
Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку. Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти. До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. Бажаю успіхів.
Что Вы говорите ? Так Вы разгадали генетический код КОВИД _19 ?
это я про генетику .....
На этом ,беседу считаю ,завершенной .
Генокод Ковіда 19 вже відомий, якщо ви так обожнюєте генетику, то ви б це, як мінімум знали. Але, судячи по всьому обожнюєте ви тільки горілку і її генетику.
Мы с вами часто слышим о кредитах на бизнес – 65 млрд грн, которые также заложены в бюджет. Кто-то их видел? Нет. Даже 1 млрд не поступил. Грубо говоря, государство декларирует все больше и больше расходов, а нести их не может. Как следствие мы видим растущие долги по зарплатам по всем категориям https://vesti.ua/people/byudzhetnaya-dy ... n_get_more
Trast написав:Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я.
Вибачаюсь перед модератором за відхилення від основної теми, але я приголомшений Вами, Trast! Наскільки я розумію з Вашої мови спілкування, Ви є українцем не лише за громадянством, але й за народженням. Відтак, я вражений тим, що Ви досі не знаєте, хто такий Богдан Гаврилишин! До речі, в першій редакції коментаря Ви написали "погуглів", але потім виправили на "прочитав"!
"... Після розпаду Радянського Союзу залишилась одна надпотуга – США... ... У „Дороговказах в майбутнє” у 1980 році я писав, що прийде за якийсь час послаблення американської системи взагалі, так само як послаблення цієї держави економічно... ... Через феноменальний економічний прогрес Китаю і покорення криз в азійських країнах твориться другий „конфуціанський” полюс... ...За найближчі десятиліття Європейський Союз направить свої інституційні недоліки, матиме спільну закордонну політику і, навіть, певну мілітарну організацію, окрему від НАТО, і стане третім полюсом ... ...Індія, яка швидко прогресує, і це теж майбутній полюс... ... США не стануть другорядною країною, але будуть дещо послабленими і стратять на користь нових полюсів багато впливу на світ. Виникне легітимність різних політичних філософій і економічних доктрин і, навіть, суспільних цінностей. Світ стане збалансованішим, і почнуть змінюватися самі США..."
Trast, я не зовсім поділяю ідеї Гаврилишина та інших учасників Римського клубу, але вимушений пристосовуватися до них, адже ці ідеї визначають сучасне життя. Вивчайте, в тому числі, глобалістику Римського клубу, Trast!