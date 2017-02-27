Додано: Сер 06 тра, 2020 00:07

Trast написав: Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я. Вибачайте,, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я.

Вибачаюсь перед модератором за відхилення від основної теми, але я приголомшений Вами,! Наскільки я розумію з Вашої мови спілкування, Ви є українцем не лише за громадянством, але й за народженням.Відтак, я вражений тим, що Ви досі не знаєте, хто такий! До речі, в першій редакції коментаря Ви написали "погуглів", але потім виправили на "прочитав"!Тоді я зроблю для Вас декілька особистих ремарок Гаврилишина:"... Після розпаду Радянського Союзу залишилась одна надпотуга – США...... У „Дороговказах в майбутнє” у 1980 році я писав, що прийде за якийсь час послаблення американської системи взагалі, так само як послаблення цієї держави економічно...... Через феноменальний економічний прогрес Китаю і покорення криз в азійських країнах твориться......За найближчі десятиліття Європейський Союз направить свої інституційні недоліки, матиме спільну закордонну політику і, навіть, певну мілітарну організацію, окрему від НАТО, і стане......Індія, яка швидко прогресує, і це теж...... США не стануть другорядною країною, але будуть дещо послабленими і стратять на користьбагато впливу на світ. Виникнеі, навіть, суспільних цінностей. Світ стане збалансованішим, і почнуть змінюватися самі США...", я не зовсім поділяю ідеї Гаврилишина та інших учасників Римського клубу, але вимушений пристосовуватися до них, адже ці ідеї визначають сучасне життя. Вивчайте, в тому числі, глобалістику Римського клубу,