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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5327532853295330

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 301
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
24
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:41

  Trast написав:
  холява написав:
  Trast написав:
Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і?
Він же каже теж саме, що і я.
Ви уважно почитайте до чого призводить перший пункт з вашого ж посилання.
І взагалі афера світова з короновірусом для того і розміркована, що завдяки деглобалізації зменшити популяцію і їх пріоритети, тобто зустрічай радянську дійсність в світовому масштабі.
2 башти близнюки в США , потім щось теж саме у Ердогана, а зараз світовий карантин-це все одна і та д стратегія .



Боже !
Какой Умище !
Гений !...АНАЛИТИКИ

Дай Господь ,еще раз прочитать .
.....с мобильного

Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній.
Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали?
Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.



Я обожаю генетику .

Очень , невероятно точная наука , как и математика ....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:51

  холява написав:
  Trast написав:
Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній.
Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали?
Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.



Я обожаю генетику .

Очень , невероятно точная наука , как и математика ....

Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку.
Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти.:)
До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. :)
Бажаю успіхів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:06

  Trast написав:
  холява написав:
  Trast написав:
Вам треба в п'ятницю на суботу, ви в цей час завжди геній.
Без особистих образ, але не зовсім розумію до чого ви це зараз написали?
Вибачайте, але не розумію ваш сарказм, до того ж мовою окупанта.



Я обожаю генетику .

Очень , невероятно точная наука , как и математика ....

Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку.
Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти.:)
До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. :)
Бажаю успіхів.


Что Вы говорите ?
Так Вы разгадали генетический код КОВИД _19 ?

это я про генетику .....

На этом ,беседу считаю ,завершенной .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:05

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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:17

  холява написав:
  Trast написав:
  холява написав:





Я обожаю генетику .

Очень , невероятно точная наука , как и математика ....

Математика точніша, бо на її базі і базується генетика, тобто без першої неможливо прорахувати генетіку.
Заходьте як завжди в п'ятницю, вам в цей час буде зручніше це зрозуміти.:)
До речі як обожнювач генетики зможете розповісти всім генетичний код ковіда 19 і його генетичні відмінності від ковіду 2. :)
Бажаю успіхів.


Что Вы говорите ?
Так Вы разгадали генетический код КОВИД _19 ?

это я про генетику .....

На этом ,беседу считаю ,завершенной .

Генокод Ковіда 19 вже відомий, якщо ви так обожнюєте генетику, то ви б це, як мінімум знали.
Але, судячи по всьому обожнюєте ви тільки горілку і її генетику. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:25

Мы с вами часто слышим о кредитах на бизнес – 65 млрд грн, которые также заложены в бюджет. Кто-то их видел? Нет. Даже 1 млрд не поступил. Грубо говоря, государство декларирует все больше и больше расходов, а нести их не может. Как следствие мы видим растущие долги по зарплатам по всем категориям
https://vesti.ua/people/byudzhetnaya-dy ... n_get_more
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 00:07

  Trast написав:Вибачайте, не знаю, хто це такий Гаврилішин, але прочитав і? Він же каже теж саме, що і я.

Вибачаюсь перед модератором за відхилення від основної теми, але я приголомшений Вами, Trast! Наскільки я розумію з Вашої мови спілкування, Ви є українцем не лише за громадянством, але й за народженням.
Відтак, я вражений тим, що Ви досі не знаєте, хто такий Богдан Гаврилишин! До речі, в першій редакції коментаря Ви написали "погуглів", але потім виправили на "прочитав"!

Тоді я зроблю для Вас декілька особистих ремарок Гаврилишина:
http://www.clubofrome.org.ua/ukrayinski ... vrilishin/

"... Після розпаду Радянського Союзу залишилась одна надпотуга – США...
... У „Дороговказах в майбутнє” у 1980 році я писав, що прийде за якийсь час послаблення американської системи взагалі, так само як послаблення цієї держави економічно...
... Через феноменальний економічний прогрес Китаю і покорення криз в азійських країнах твориться другий „конфуціанський” полюс...
...За найближчі десятиліття Європейський Союз направить свої інституційні недоліки, матиме спільну закордонну політику і, навіть, певну мілітарну організацію, окрему від НАТО, і стане третім полюсом ...
...Індія, яка швидко прогресує, і це теж майбутній полюс...
... США не стануть другорядною країною, але будуть дещо послабленими і стратять на користь нових полюсів багато впливу на світ. Виникне легітимність різних політичних філософій і економічних доктрин і, навіть, суспільних цінностей. Світ стане збалансованішим, і почнуть змінюватися самі США..."

Trast, я не зовсім поділяю ідеї Гаврилишина та інших учасників Римського клубу, але вимушений пристосовуватися до них, адже ці ідеї визначають сучасне життя. Вивчайте, в тому числі, глобалістику Римського клубу, Trast!
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