RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5326532753285329

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 301
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
24
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
37
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:49

  Igneus написав:
  Trast написав:
Если верить информации, которая приведена по ссылке ниже, то Польша нечто подобное провела еще в апреле, а курс злотого к доллару после падения в марте даже немного восстановился.
Поэтому нужно разбираться, а как это было проведено в Польше и смотреть за злотым, чтобы понять, а уместна ли в этом случае аналогия и в каком объеме:
http://www.profinance.ru/news/2020/04/3 ... dolga.html.

У злотого все ще попереду, бо тупо прямує за євро, яке вже до кінця цього року буде нижче за парітет к долару.
Про що ви мувіте?

Про парітет євро з доларом вже багато років розмірковує один із форумчан на форумі сайту, який зазначено вище. Однак цього ще не сталося, адже у цьому періоді долар лише торкнувся євро на рівні 1,03 і відскочив.
При цьому, на мою думку, пан Трамп не для того вимагає повернення національних виробників із Китаю до США, щоб на міцному доларі довести їх до банкрутства і поширити приклад Детройту на всю територію США.[/quote]


..


Ви не розумієте-а мені не зручно писати довгий текст з телефону.
Все це робиться, якщо дуже коротко, щоб США ще більш стала Гегемоном, звання якого вона вже почала втрачати.
Буде якось так- саме дороге, що є у світі вироблено в США, тому долар чекають гарніщі часи ніж євро.
Євро помирає разом з ЕС.
Trast
 
Повідомлень: 398
З нами з: 10.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно,а дипломнет умеет читать?
Или он только пишет?
Европа даст деньги после МВФ,и то 2-мя траншами.
Хотя даст это кредит,но радости конечно полные бездипломные штанишки((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11247
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:53

  Trast написав:
  Proofy написав:Ну что, перетнемо 27? 27.05 в банке.Где все заганялы в бакс? Сижу по прежнему на мешках.

Сидiть, та не робіть зайвих рухів.

Залежить виключно від планів.
Наприклад, людина хоче скористатись можливістю вивести звідси весь або частку від ліміту.
Який сенс йому чекати ще 15-20 копійок просадки та калькулювати віртуальний прибуток від ощадного рахунку, якщо є ризик не встигнути відкупити і втратити за один день 50-100 копійок?
Тим більше, що ніхто не може спрогнозувати розвиток подій хоча би на 2-3 місяці.
Чи не краще, в такому разі, купувати тут і зараз і крок за кроком наближатися до мети?
ib_investor
 
Повідомлень: 10
З нами з: 27.04.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:10

  Trast написав:Ви не розумієте-а мені не зручно писати довгий текст з телефону. Все це робиться, якщо дуже коротко, щоб США ще більш стала Гегемоном, звання якого вона вже почала втрачати.

Я не можу з Вами погодитися взагалі, адже це суперечить багатополярній моделі сучасного світу і регіональних валютно-економічних зон.
До речі, раджу Вам звернути увагу, наприклад, на праці Богдана Гаврилишина:
http://incognita.day.kyiv.ua/bogdan-gav ... utnye.html
Igneus
 
Повідомлень: 539
З нами з: 29.08.18
Подякував: 214 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:35

За підсумками січня-квітня 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на данні Державної казначейської служби.

За січень-квітень 2020 року соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень. Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, видатки за загальним фондом державного бюджету за 4 місяці 2020 року становили 308,9 млрд грн, або 87,5% від розпису звітного періоду.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 млрд грн, або 84,1% від запланованих на цей період.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 73,8 млрд грн (97% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд грн (1,2 млрд дол. США та 0,3 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд грн (66% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2020 року склали близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), платежі з обслуговування – 41,1 млрд грн (94,2% плану).
jump
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 18.08.09
Подякував: 81 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 19:41

  somilitark написав:Интересно,а дипломнет умеет читать?
Или он только пишет?
Европа даст деньги после МВФ,и то 2-мя траншами.
Хотя даст это кредит,но радости конечно полные бездипломные штанишки((((

На 35 лет под 2% - считай бесплатно. МВФ деньги даст. Закон примут. Это не отменяет того, что этого мало и всё равно не хватит. Но эти деньги будут.
Shustoff
 
Повідомлень: 249
З нами з: 01.11.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:57

  Shustoff написав:
  somilitark написав:Интересно,а дипломнет умеет читать?
Или он только пишет?
Европа даст деньги после МВФ,и то 2-мя траншами.
Хотя даст это кредит,но радости конечно полные бездипломные штанишки((((

На 35 лет под 2% - считай бесплатно. МВФ деньги даст. Закон примут. Это не отменяет того, что этого мало и всё равно не хватит. Но эти деньги будут.

Такий дорослий, а в казки вірите, а чого без процентів і без умов не взяли 2 млрд. на допомогу від короновірусу?
А скільки там міліардів допомоги корупційна Італія отримала не пам'ятаєте?
Trast
 
Повідомлень: 398
З нами з: 10.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:05

Сити сегодня баксы под аукцион Минфина сливал?
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6333
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:25

Мы с вами часто слышим о кредитах на бизнес – 65 млрд грн, которые также заложены в бюджет. Кто-то их видел? Нет. Даже 1 млрд не поступил. Грубо говоря, государство декларирует все больше и больше расходов, а нести их не может. Как следствие мы видим растущие долги по зарплатам по всем категориям
https://vesti.ua/people/byudzhetnaya-dy ... n_get_more
Grand Touring
 
Повідомлень: 241
З нами з: 23.03.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 07:51

  edvardd написав:Сити сегодня баксы под аукцион Минфина сливал?

Нет. Вчерашняя продажа Ситибанком долларов никак не связана с аукционом. Расписывать долго, просто поверьте на слово.

И чтобы два раза не писать: Нацбанк, который в понедельник купил всего 7 млн, во вторник даже не появился на межбанке. При том, что объемы во вторник были минимум в 2 раза больше, чем понедельничные.
ДумайТЕ...
Искатель
 
Повідомлень: 3637
З нами з: 22.02.16
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
4
4
  #<1 ... 5326532753285329
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1833, 1834, 1835
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18346 2268358
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 23:58
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6934 1552185
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 тра, 2020 21:27
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84447
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1432)
06.05.2020 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.