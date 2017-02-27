edvardd написав:Сити сегодня баксы под аукцион Минфина сливал?
Нет. Вчерашняя продажа Ситибанком долларов никак не связана с аукционом. Расписывать долго, просто поверьте на слово.
И чтобы два раза не писать: Нацбанк, который в понедельник купил всего 7 млн, во вторник даже не появился на межбанке. При том, что объемы во вторник были минимум в 2 раза больше, чем понедельничные. ДумайТЕ...
Рубль укрепляется. Говорят, что на укреплении нефти. К середине-концу этого месяца ожидается повтор падения нефти. Посмотрим, может туда же пойдёт рубль, и гривна .
По идее, где-то после "майских праздников", в середине месяца - самый лучший момент для закупки бакса. И, соответственно, самый плохой - чтобы продавать бакс
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
Укрексімбанк кредитуватиме Укравтодор під державні гарантії на десятки мільярдів гривень. Такі заходи допоможуть уряду будувати дороги, але це також може призвести до боргової кризи у майбутньому. Що не так?
В Офісі Президента оголосили, що Укрексімбанк підписав з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) договір про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у розмірі 5,782 млрд грн.
Саме на таку суму Укравтодор випустив корпоративні облігації гарантовані державою, які купив Укрексімбанк.
Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.
Новина ця є з різних боків екстраординарною.
По-перше, йдеться про дуже великий обсяг позики – майже 20 млрд грн, які Укрексімбанк планує надати Укравтодору – це 40% всього кредитного портфелю державного банку.
Надання банком такої великої позики "в одні руки" було б неможливим, якби не державні гарантії для Укравтодора: без них позика суперечила б нормативам НБУ.
По-друге, за словами члена Наглядової ради Укрексімбанку Вікторії Страхової, кредит Укравтодору буде надано за рахунок коштів рефінансування Нацбанку.
До цього Укрексімбанк оголосив, що НБУ надасть йому кредит рефінансування на 20 млрд грн під заставу облігацій внутрішньої державної позики. Трохи згодом НБУ оголосив, що буде видавати кредити рефінансування не тільки під державні цінні папери, а й під заставу корпоративних облігацій гарантованих державою.
Схоже, це стане "обкаткою" способу, яким уряд та Нацбанк стимулюватимуть економіку в поточному році: держава гарантуватиме позики державним та, можливо, приватним компаніям, а банки – кредитуватимуть їх за гроші рефінансу НБУ.
jump написав:Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
Укрексімбанк кредитуватиме Укравтодор під державні гарантії на десятки мільярдів гривень. Такі заходи допоможуть уряду будувати дороги, але це також може призвести до боргової кризи у майбутньому. Що не так? ................
Как обычно взяли схему у агрессивного соседа. По аналогии с "олимпийскими стройками", и кредитами для ВЭБ (который даже переименовали из "банка" в "корпорацию развития", т.к. с такими показателями такой банк нужно ликвидировать, а "корпорацию развития" - нет), и ВТБ
Конечно же, о возврате "кредитов" на "мегастройки" - нет и речи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
jump написав:Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
Укрексімбанк кредитуватиме Укравтодор під державні гарантії на десятки мільярдів гривень. Такі заходи допоможуть уряду будувати дороги, але це також може призвести до боргової кризи у майбутньому. Що не так?
В Офісі Президента оголосили, що Укрексімбанк підписав з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) договір про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у розмірі 5,782 млрд грн.
Саме на таку суму Укравтодор випустив корпоративні облігації гарантовані державою, які купив Укрексімбанк.
Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.
Новина ця є з різних боків екстраординарною.
По-перше, йдеться про дуже великий обсяг позики – майже 20 млрд грн, які Укрексімбанк планує надати Укравтодору – це 40% всього кредитного портфелю державного банку.
Надання банком такої великої позики "в одні руки" було б неможливим, якби не державні гарантії для Укравтодора: без них позика суперечила б нормативам НБУ.
По-друге, за словами члена Наглядової ради Укрексімбанку Вікторії Страхової, кредит Укравтодору буде надано за рахунок коштів рефінансування Нацбанку.
До цього Укрексімбанк оголосив, що НБУ надасть йому кредит рефінансування на 20 млрд грн під заставу облігацій внутрішньої державної позики. Трохи згодом НБУ оголосив, що буде видавати кредити рефінансування не тільки під державні цінні папери, а й під заставу корпоративних облігацій гарантованих державою.
Схоже, це стане "обкаткою" способу, яким уряд та Нацбанк стимулюватимуть економіку в поточному році: держава гарантуватиме позики державним та, можливо, приватним компаніям, а банки – кредитуватимуть їх за гроші рефінансу НБУ.
Якась дурацька стимуляція, 30х років минулого століття. Гастрікі більше зароблять за кордоном, чим на таких стимуляціях. Енергоатом "простимулювали". Малий і середній бізнес в дупі, тобто в карантині. Куди ще потні загребущі ручки не дотягнулися? Де не полізуть, там творять чудні діла.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
jump написав:Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
Укрексімбанк кредитуватиме Укравтодор під державні гарантії на десятки мільярдів гривень. Такі заходи допоможуть уряду будувати дороги, але це також може призвести до боргової кризи у майбутньому. Що не так? ................
Как обычно взяли схему у агрессивного соседа. По аналогии с "олимпийскими стройками", и кредитами для ВЭБ (который даже переименовали из "банка" в "корпорацию развития", т.к. с такими показателями такой банк нужно ликвидировать, а "корпорацию развития" - нет), и ВТБ
Конечно же, о возврате "кредитов" на "мегастройки" - нет и речи
дороги потім заберуть на баланс НБУ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/