Додано: Сер 06 тра, 2020 09:42

jump написав: Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи



Укрексімбанк кредитуватиме Укравтодор під державні гарантії на десятки мільярдів гривень. Такі заходи допоможуть уряду будувати дороги, але це також може призвести до боргової кризи у майбутньому. Що не так?



В Офісі Президента оголосили, що Укрексімбанк підписав з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) договір про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у розмірі 5,782 млрд грн.



Саме на таку суму Укравтодор випустив корпоративні облігації гарантовані державою, які купив Укрексімбанк.



Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.



Новина ця є з різних боків екстраординарною.



По-перше, йдеться про дуже великий обсяг позики – майже 20 млрд грн, які Укрексімбанк планує надати Укравтодору – це 40% всього кредитного портфелю державного банку.



Надання банком такої великої позики "в одні руки" було б неможливим, якби не державні гарантії для Укравтодора: без них позика суперечила б нормативам НБУ.



По-друге, за словами члена Наглядової ради Укрексімбанку Вікторії Страхової, кредит Укравтодору буде надано за рахунок коштів рефінансування Нацбанку.



До цього Укрексімбанк оголосив, що НБУ надасть йому кредит рефінансування на 20 млрд грн під заставу облігацій внутрішньої державної позики. Трохи згодом НБУ оголосив, що буде видавати кредити рефінансування не тільки під державні цінні папери, а й під заставу корпоративних облігацій гарантованих державою.



Схоже, це стане "обкаткою" способу, яким уряд та Нацбанк стимулюватимуть економіку в поточному році: держава гарантуватиме позики державним та, можливо, приватним компаніям, а банки – кредитуватимуть їх за гроші рефінансу НБУ.



https://www.epravda.com.ua/publications ... /5/660136/ Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризиУкрексімбанк кредитуватиме Укравтодор під державні гарантії на десятки мільярдів гривень. Такі заходи допоможуть уряду будувати дороги, але це також може призвести до боргової кризи у майбутньому. Що не так?В Офісі Президента оголосили, що Укрексімбанк підписав з Державним агентством автомобільних доріг України (Укравтодор) договір про надання першого траншу фінансування на оновлення доріг у розмірі 5,782 млрд грн.Саме на таку суму Укравтодор випустив корпоративні облігації гарантовані державою, які купив Укрексімбанк.Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.Новина ця є з різних боків екстраординарною.По-перше, йдеться про дуже великий обсяг позики – майже 20 млрд грн, які Укрексімбанк планує надати Укравтодору – це 40% всього кредитного портфелю державного банку.Надання банком такої великої позики "в одні руки" було б неможливим, якби не державні гарантії для Укравтодора: без них позика суперечила б нормативам НБУ.По-друге, за словами члена Наглядової ради Укрексімбанку Вікторії Страхової, кредит Укравтодору буде надано за рахунок коштів рефінансування Нацбанку.До цього Укрексімбанк оголосив, що НБУ надасть йому кредит рефінансування на 20 млрд грн під заставу облігацій внутрішньої державної позики. Трохи згодом НБУ оголосив, що буде видавати кредити рефінансування не тільки під державні цінні папери, а й під заставу корпоративних облігацій гарантованих державою.Схоже, це стане "обкаткою" способу, яким уряд та Нацбанк стимулюватимуть економіку в поточному році: держава гарантуватиме позики державним та, можливо, приватним компаніям, а банки – кредитуватимуть їх за гроші рефінансу НБУ.

Якась дурацька стимуляція, 30х років минулого століття.

Гастрікі більше зароблять за кордоном, чим на таких стимуляціях.

Енергоатом "простимулювали".

Малий і середній бізнес в дупі, тобто в карантині.

Куди ще потні загребущі ручки не дотягнулися?

Де не полізуть, там творять чудні діла. Якась дурацька стимуляція, 30х років минулого століття.Гастрікі більше зароблять за кордоном, чим на таких стимуляціях.Енергоатом "простимулювали".Малий і середній бізнес в дупі, тобто в карантині.Куди ще потні загребущі ручки не дотягнулися?Де не полізуть, там творять чудні діла.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/