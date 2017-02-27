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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5329533053315332

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 303
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
5%
16
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
41
27.51-28.0
14%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
13%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:22

Форекс 26.847. Рекомендація продавати.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:24

  goldfinger написав:С карантином не все так определенно,второе дно по сиплому ещё за углом,поскольку коронакризис меняет спрос на сырье и товары, ГЛОБАЛЬНО.Менее всего просядет хавчик,если просядет.Все более-менее вернётся на круги своя после изобретения вакцины и ее похода в массы либо эффективного лекарства.У нас в мае выплаты.Вангую,бакс вырастет копеек на 50-60,не больше,но это все ни о чем.Антиколомойский закон,шулерство с овгз,кредит мвф,-все это ещё позволит протянуть 95 кварталу до осени.Политика всегда старшая масть и только полное банкротство режима развитого клоунизма и последующая политическая нестабильность позволит отыграть и дыру в бюджете,и эмиссию и сильный спад ввп.Курс 35 будет,но пока музыка играет,кому-то наверху это нужно.

клоун, те кто наверху укрепляют доллар , а не гривну. Соберись с мыслями, это несложно, до тебя должно дойти.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.05.2020........................26,9578
Гивна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на 1.5 копейки, компенсировав вечернюю просадку. После этого начали торговать в балансе. К 11 сузили спред сверху до 2.5 копеек. С 11-20 пошли вниз и за полчаса опустились на 4 копейки. На этом участке графика я вижу повод для плановых покупок в резервы.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Добавили ликвидности казначейство и сокращение объема суточных сертификатов. Отток с коррсчетов шел только в наличку.

В послепраздничный первый понедельник месяца валютный рынок был совсем пассивным. Объем упал с 290.8 до 173.9. Обороты можно считать почти чистыми. Особо пассивными были банки, обороты всего рынка почти равны клиентским, которые тоже изрядно упали. Небольшое превышение предложения над спросом сохранялось.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:44

  Вело написав:
  goldfinger написав:С карантином не все так определенно,второе дно по сиплому ещё за углом,поскольку коронакризис меняет спрос на сырье и товары, ГЛОБАЛЬНО.Менее всего просядет хавчик,если просядет.Все более-менее вернётся на круги своя после изобретения вакцины и ее похода в массы либо эффективного лекарства.У нас в мае выплаты.Вангую,бакс вырастет копеек на 50-60,не больше,но это все ни о чем.Антиколомойский закон,шулерство с овгз,кредит мвф,-все это ещё позволит протянуть 95 кварталу до осени.Политика всегда старшая масть и только полное банкротство режима развитого клоунизма и последующая политическая нестабильность позволит отыграть и дыру в бюджете,и эмиссию и сильный спад ввп.Курс 35 будет,но пока музыка играет,кому-то наверху это нужно.

клоун, те кто наверху укрепляют доллар , а не гривну. Соберись с мыслями, это несложно, до тебя должно дойти.

Слабое оскорбление?Соберись,я верю,ты можешь лучше."Те,кто наверху,укрепляют доллар,а не гривну", неужели?В последнее время урхкрепляют именно гривну.Вообще,"Те, кто наверху"в разных ситуациях и в разное время,представь себе,могут"укреплять"не только доллар.Академик.....
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:02

За даними НБУ, серед банків, які 30 квітня залучили 6,9 млрд грн рефінансування на термін до 85 днів під 8% річних, були в т.ч. такі установи:

- Укрексімбанк (6 млрд грн);
- Акордбанк (180 млн грн);
- Місто Банк (122,6 млн грн);
- Індустріалбанк (70 млн грн);
- МІБ (50 млн грн);
- Український капітал (25 млн грн).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вы что ещё не поняли, что курс будет па23+ этим летом?
Все ж наверное посчитали ЭОК через М1 и ЗВР?
Сейчас он где то 30

на протяжени и 30 лет есть закономерность зависимости фактического курса от ЭОК, а именно:
а фактический курс всегда меньше ЭОК на 20-40%
вот и считайте
этим летом будет курс от 21 до 23 грн за 1 никомуненужный
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:30

  Yuri_61 написав:Вы что ещё не поняли, что курс будет па23+ этим летом?
Все ж наверное посчитали ЭОК через М1 и ЗВР?
Сейчас он где то 30

на протяжени и 30 лет есть закономерность зависимости фактического курса от ЭОК, а именно:
а фактический курс всегда меньше ЭОК на 20-40%
вот и считайте
этим летом будет курс от 21 до 23 грн за 1 никомуненужный


походу наш Юрий продал свою учётку 2006-му, чтобы тот постил от его имени некорректный спам, который стесняется от себя писать (типа интеллигент).....
С выходом на пенсию ?
Vitalych-new
 
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