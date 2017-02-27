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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:22
Форекс 26.847. Рекомендація продавати.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:24
клоун, те кто наверху укрепляют доллар , а не гривну. Соберись с мыслями, это несложно, до тебя должно дойти.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:27
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.05.2020........................26,9578
Гивна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на 1.5 копейки, компенсировав вечернюю просадку. После этого начали торговать в балансе. К 11 сузили спред сверху до 2.5 копеек. С 11-20 пошли вниз и за полчаса опустились на 4 копейки. На этом участке графика я вижу повод для плановых покупок в резервы.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах выросли. Добавили ликвидности казначейство и сокращение объема суточных сертификатов. Отток с коррсчетов шел только в наличку.
В послепраздничный первый понедельник месяца валютный рынок был совсем пассивным. Объем упал с 290.8 до 173.9. Обороты можно считать почти чистыми. Особо пассивными были банки, обороты всего рынка почти равны клиентским, которые тоже изрядно упали. Небольшое превышение предложения над спросом сохранялось.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:44
Слабое оскорбление?Соберись,я верю,ты можешь лучше."Те,кто наверху,укрепляют доллар,а не гривну", неужели?В последнее время урхкрепляют именно гривну.Вообще,"Те, кто наверху"в разных ситуациях и в разное время,представь себе,могут"укреплять"не только доллар.Академик.....
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:02
За даними НБУ, серед банків, які 30 квітня залучили 6,9 млрд грн рефінансування на термін до 85 днів під 8% річних, були в т.ч. такі установи:
- Укрексімбанк (6 млрд грн);
- Акордбанк (180 млн грн);
- Місто Банк (122,6 млн грн);
- Індустріалбанк (70 млн грн);
- МІБ (50 млн грн);
- Український капітал (25 млн грн).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы что ещё не поняли, что курс будет па23+ этим летом?
Все ж наверное посчитали ЭОК через М1 и ЗВР?
Сейчас он где то 30
на протяжени и 30 лет есть закономерность зависимости фактического курса от ЭОК, а именно:
а фактический курс всегда меньше ЭОК на 20-40%
вот и считайте
этим летом будет курс от 21 до 23 грн за 1 никомуненужный
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:30
походу наш Юрий продал свою учётку 2006-му, чтобы тот постил от его имени некорректный спам, который стесняется от себя писать (типа интеллигент).....
С выходом на пенсию ?
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