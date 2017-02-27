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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53315332533353345335>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 305
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
17
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:43

  Grey001 написав:
  Alex2006 написав:
  Anadonta написав:Тем временем межбанк вниз и вниз - уже минус 6 коп. от курсов открытия.

Ага, хорошо идем :) И НБУ скупил дежурные 20 млн. Красота!

Как говорил один кадр, падая с 26 этажа и пролетая мимо 9-го: "Пока всё идёт хорошо! Красота!"... :D

Трохи не так.
Наразі, як в кіно, машина в горах повисла над прірвою і завмерла...
Так і зараз, на карантині, як при сповільненій зйомці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:47

  flyman написав:
  Grey001 написав:
  Alex2006 написав:Ага, хорошо идем :) И НБУ скупил дежурные 20 млн. Красота!

Как говорил один кадр, падая с 26 этажа и пролетая мимо 9-го: "Пока всё идёт хорошо! Красота!"... :D

Трохи не так.
Наразі, як в кіно, машина в горах повисла над прірвою і завмерла...
Так і зараз, на карантині, як при сповільненій зйомці.

Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!" и прочее)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару активны к обеду. Предложение превышает спрос, что давит на курс. Нацбанк выходил на рынок и откупил свои дежурные 20 млн долларов по цене около 26,935 гривен. Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9578 гривен за доллар.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:06

  Alex2006 написав:
  flyman написав:
  Grey001 написав:Как говорил один кадр, падая с 26 этажа и пролетая мимо 9-го: "Пока всё идёт хорошо! Красота!"... :D

Трохи не так.
Наразі, як в кіно, машина в горах повисла над прірвою і завмерла...
Так і зараз, на карантині, як при сповільненій зйомці.

Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!" и прочее)

І тільки Алек2006 не бачить, що вже в США безробіття 30%.
А українська економіка - тиха гавань.

Можу нагадати, у 30х роказ коли в США була Велика Депресія, в Німеччині до влади прийшли нацисти, а СРСР колективізація та Годомор. І всі співпадіння чисто випадкові.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!"

Не лопнет? не взлетим? Хорошо работаем? Почему тогда из года в год растут займы и расходы госбюджета на их обслуживание? Почему каждый раз держателям бакса надо предлагать всё больше гривен, чтоб они его продали?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:18

  Alex2006 написав:Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!" и прочее)

Вообще-то, если не ошибаюсь, сейчас у нас самый высокий курс доллара на эту дату в истории Украины... Нет?
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:35

Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.

Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 06 тра, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:35

  Grey001 написав:
  Alex2006 написав:Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!" и прочее)

Вообще-то, если не ошибаюсь, сейчас у нас самый высокий курс доллара на эту дату в истории Украины... Нет?

Просто так наложилось что загон был именно в этот период. У нас были и курсы 28, 29, в чем смысл манипуляции "самый высокий курс доллара на эту дату в истории Украины"? Это ни о чем не говорит, кроме того, что недавно был загон :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:37

  Moneta написав:Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день

И при этом НБУ выкупает 20 млн :) Ох что будет когда начнут сливать транши...) Ну а остальной бред со сраны.юа даже лень комментировать)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару уже на минимальной активности. Идут операции по лотам до 200-300 тысяч долларов при небольшом превышении предложения над спросом. НБУ выкупал валюту второй раз по цене 26,88 гривен за доллар. Купил до 45-50 млн долларов.
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