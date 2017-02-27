Додано: Сер 06 тра, 2020 15:35

Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.



Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 06 тра, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.