Трохи не так.
Наразі, як в кіно, машина в горах повисла над прірвою і завмерла...
Так і зараз, на карантині, як при сповільненій зйомці.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:43
Трохи не так.
Наразі, як в кіно, машина в горах повисла над прірвою і завмерла...
Так і зараз, на карантині, як при сповільненій зйомці.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:47
Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!" и прочее)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару активны к обеду. Предложение превышает спрос, что давит на курс. Нацбанк выходил на рынок и откупил свои дежурные 20 млн долларов по цене около 26,935 гривен. Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9578 гривен за доллар.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:06
І тільки Алек2006 не бачить, що вже в США безробіття 30%.
А українська економіка - тиха гавань.
Можу нагадати, у 30х роказ коли в США була Велика Депресія, в Німеччині до влади прийшли нацисти, а СРСР колективізація та Годомор. І всі співпадіння чисто випадкові.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не лопнет? не взлетим? Хорошо работаем? Почему тогда из года в год растут займы и расходы госбюджета на их обслуживание? Почему каждый раз держателям бакса надо предлагать всё больше гривен, чтоб они его продали?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:18
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:35
Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.
Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 06 тра, 2020 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:35
Просто так наложилось что загон был именно в этот период. У нас были и курсы 28, 29, в чем смысл манипуляции "самый высокий курс доллара на эту дату в истории Украины"? Это ни о чем не говорит, кроме того, что недавно был загон
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:37
И при этом НБУ выкупает 20 млн Ох что будет когда начнут сливать транши...) Ну а остальной бред со сраны.юа даже лень комментировать)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару уже на минимальной активности. Идут операции по лотам до 200-300 тысяч долларов при небольшом превышении предложения над спросом. НБУ выкупал валюту второй раз по цене 26,88 гривен за доллар. Купил до 45-50 млн долларов.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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