Это смешно на фоне того что он продал 2 ярда за 2 недели. И сколько он откупил за весь период ловли блох? Хотя бы четверть? И это на фоне того что сдох импорт?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:40
Это смешно на фоне того что он продал 2 ярда за 2 недели. И сколько он откупил за весь период ловли блох? Хотя бы четверть? И это на фоне того что сдох импорт?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:41
В мае никакого дефолта не будет. Нет предпосылок. Теоретически может быть осенью, но тоже далеко не факт. Хорош разгонять
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:44
Намекают,что нерезы опять могут ломанутся на вход,мол у нас же реформы,Ахметов гарантирует что всё будет чики пики,если что,то поможет взять билеты на ростов.
И МВФ можно накакать в уши,мол зелёный тариф это канфэтка для потребителей,а антикорупционные органы надо упразднить,может даже короновирус от них пошёл(((
Вот и пазлы у некоторых идиотов с деньгами сложились,МВФ на всё закроет глаза и насыпет аж 2.5 ярда, надо срочно припарковаться на 11%,пока не стало 8%, как НБУ наливает всем кому не лень.
А наличка столицы почему-то не хочет идти на продажу меньше 27,биды по 98.
Не верят и не дают себя развести как котика\лохика(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:50
В мае большие внешние и внутрение погашения, если не ошибаюсь 1,2 ярда по 5 летним еврооблигациям под гарантии США, и около 45 млрд грн по овгз (в разных валютах). Неисключено что будут махлевать дальше, дотрусят нафтогаз, напечатают РЕПО, задержат выплаты какимто бюджетникам. Но год то надо как-то будет сводить, осенью и вылезут все эти собирания доходов наперед, и бюджетные долги придется погашать.
Сейчас госы покупают овгз сроком на 3 месяца, на больше не хотят. То-есть в августе намечаются мегавыплаты по овгз, в сентябре мегавыплаты по евробондам.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:57
15-40: Краткий обзор получился.
Харьков 27.00 - 27.10 (утром 27.03 - 27.10)
Сумы 26.95 - 27.10 (26.95 - 27.10)
Полтава 27.00 - 27.10 (27.00 - 27.10)
Это ДА
PS. В течение дня в Харькове были курсы 26.95 - 27.10, но меньшинство. К 3 часам дня и на этих ПОВ курс покупки подрос.
Востаннє редагувалось Patrick в Сер 06 тра, 2020 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.05.2020...............07.05.2020
дата розрахунку...............05.05.2020...............06.05.2020
Євро..................................29,2691.....................29,1017
Долар США.......................26,9774.....................26,9323
После полудня гривна укрепилась еще на 2.5 копейки.
Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на 1.5 копейки, компенсировав вечернюю просадку. После этого начали торговать в балансе. К 11 сузили спред сверху до 2.5 копеек. С 11-20 пошли вниз и за полчаса опустились на 4 копейки. На этом участке графика я вижу повод для плановых покупок в резервы.
После 12 опустились еще на 4 копейки, потратив на это меньше времени, чем в первый раз. По информации "с полей", этот провал НБУ гасил уже откровенной интервенцией. После этого начался период традиционной обеденной стабильности. Однако, удя по кратковременному сужению спреда, торговля в этот период оставалась активной. После обеда опустились на копейку, расширив спред до 3 копеек, что может означать снижение оборотов.
Официальный курс встретили котировками 26.8700 - 26.9000. За день снизились на 7 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.4959 (+1) +44
2018 - 26.3055 (0*) +63
2017 - 26.5093 (+2)
2016 - 25.1627 (+4)
*Стабильность 2018 года объясняется рабочей субботой 5 мая. Официальный курс назначался, но не менялся.
На сайте НБУ появилась новость о регулировании рынка факторинга:
Непосредственного и быстрого влияния на валютный рынок это не окажет, но развитие торгового факторинга может благоприятно сказаться на экономике в целом за счет ускорения оборота денег.
Не очень хорошая новость заключается в настораживающем описании сути торгового факторинга:
Насколько я понимаю, классический торговый факторинг нацелен не на решение проблемы неплатежей, а на ускорение получения денег. Право требования передается факторинговой компании сразу после поставки, когда договор предусматривает отсрочку платежа. Продавец получает деньги сразу, покупатель получает свою отсрочку, а это всеобщее благоденствие за долю малую обеспечивает факторинг.
Хочется надеяться, что это проблема формулировки при популяризации, а не недопонимание специалистами НБУ.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:05
Киев
Доллар 26,98/27,04
Евро 29,00/29,12
Не смотря на межбанк, относительно вчерашнего вечера, по чр на копейку даже выросли.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:23
Так он с тех пор уже откупил назад около 800 млн и продолжает скупать Вот за сегодня +70 млн скупил за один день.
Судя по вашему посту про обороты, НБУ сегодня скупил абсолютно все с рынка)) Доллар никому не нужен?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:26
За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte.
"За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів, уже сплачено 8,5 млрд грн. Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде на розвиток - на будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень", - підкреслив прем'єр.
"Буде побудовано і оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях, відділення отримають сучасне обладнання. Ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг", - додав він.
Після доповіді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва прем'єр доручив Мінфіну, Мінекоенерго та "Нафтогазу" розробити механізм отримання коштів в держбюджет та їх залучення для фінансування озвучених програм та дав тиждень часу - до наступної середи.
Востаннє редагувалось ОлегВМ в Сер 06 тра, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:29
И теперь скажите мне, что цены на газ - это не скрытый налог
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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