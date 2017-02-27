Додано: Сер 06 тра, 2020 16:05

Водночас у традиційному розумінні факторинг дозволяє продавцеві, який поставив товар і не отримав оплату, передати право вимоги до боржника за договором поставки факторинговій компанії, тим самим вирішуючи свою проблему із недоотриманими коштами.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................06.05.2020...............07.05.2020дата розрахунку...............05.05.2020...............06.05.2020Євро..................................29,2691.....................29,1017Долар США.......................26,9774.....................После полудня гривна укрепилась еще на 2.5 копейки.Открылись на полкопейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе приподнялись на 1.5 копейки, компенсировав вечернюю просадку. После этого начали торговать в балансе. К 11 сузили спред сверху до 2.5 копеек. С 11-20 пошли вниз и за полчаса опустились на 4 копейки. На этом участке графика я вижу повод для плановых покупок в резервы.После 12 опустились еще на 4 копейки, потратив на это меньше времени, чем в первый раз. По информации "с полей", этот провал НБУ гасил уже откровенной интервенцией. После этого начался период традиционной обеденной стабильности. Однако, удя по кратковременному сужению спреда, торговля в этот период оставалась активной. После обеда опустились на копейку, расширив спред до 3 копеек, что может означать снижение оборотов.Официальный курс встретили котировками 26.8700 - 26.9000. За день снизились на 7 копеек относительно открытия и на 6.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2019 - 26.4959 (+1) +442018 - 26.3055 (0*) +632017 - 26.5093 (+2)2016 - 25.1627 (+4)*Стабильность 2018 года объясняется рабочей субботой 5 мая. Официальный курс назначался, но не менялся.На сайте НБУ появилась новость о регулировании рынка факторинга:Непосредственного и быстрого влияния на валютный рынок это не окажет, но развитие торгового факторинга может благоприятно сказаться на экономике в целом за счет ускорения оборота денег.Не очень хорошая новость заключается в настораживающем описании сути торгового факторинга:Насколько я понимаю, классический торговый факторинг нацелен не на решение проблемы неплатежей, а на ускорение получения денег. Право требования передается факторинговой компании сразу после поставки, когда договор предусматривает отсрочку платежа. Продавец получает деньги сразу, покупатель получает свою отсрочку, а это всеобщее благоденствие за долю малую обеспечивает факторинг.Хочется надеяться, что это проблема формулировки при популяризации, а не недопонимание специалистами НБУ.