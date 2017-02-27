ОлегВМ написав:За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte. "За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів, уже сплачено 8,5 млрд грн. Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде на розвиток - на будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень", - підкреслив прем'єр. "Буде побудовано і оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях, відділення отримають сучасне обладнання. Ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг", - додав він. Після доповіді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва прем'єр доручив Мінфіну, Мінекоенерго та "Нафтогазу" розробити механізм отримання коштів в держбюджет та їх залучення для фінансування озвучених програм та дав тиждень часу - до наступної середи.https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/6/660192/
И теперь скажите мне, что цены на газ - это не скрытый налог
В мене вже язик затерп це пояснювати 1 Обєм газу українського видобутку - 20 млрд м3 2 Середній платіж Нафтогазу по податкам в рік - 120 млрд грн
Перше - Самі порахуєте розмір податків у м3 газу Друге - чи всі усвідомлять що податки це не прибутки олігархів? а прибутки населення? А раз так - то ніякого тарифного геноциду в Україні не існує.
budivelnik написав:В мене вже язик затерп це пояснювати 1 Обєм газу українського видобутку - 20 млрд м3 2 Середній платіж Нафтогазу по податкам в рік - 120 млрд грн
Перше - Самі порахуєте розмір податків у м3 газу Друге - чи всі усвідомлять що податки це не прибутки олігархів? а прибутки населення? А раз так - то ніякого тарифного геноциду в Україні не існує.
Теоретично так - але чомусь реально населення України якось так слабо державним органам довіряє ... Ну і олігархи своє ( не своє - наше ) все одно відщипнуть на якомусь етапі ... Та й в інших місцях трохи "прилипне" до ручок ...
Moneta написав:Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.
Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.
Думаю, що карантин затягують навмисне, в надії, що МВФ поможе ешелонами валюти врятувати дупи слуг клованів і клованів слуг (у Пелевіна там трохи по вульгарніше звучить, на пі починається).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Італійські заводи групи "Метінвест" Ferriera Valsider і Metinvest Trametal поновили роботу і працюють у штатному режимі. Про це сказано в повідомленні "Метінвесту". Заводи поновили свою роботу в зв'язку із закінченням терміну дії постанови уряду Італії, яка в тому числі призупинила роботу металургійних підприємств країни через пандемію коронавірусу. Очікуваний обсяг виробництва на Ferriera Valsider в травні становитиме 32 тис. тонн прокату, на Metinvest Trametal - 40 тис. тонн.
Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи України" заявляє, що в січні-квітні 2020 року Україна збільшила імпорт газу на 59%, або на 1,4 млрд. куб. м газу, до 3,9 млрд. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Про це сказано в повідомленні "Оператора ГТС України". В квітні імпорт газу збільшився на 25%, або на 255 млн. куб. м газу, до 1,131 млрд. куб. м газу порівняно з квітнем 2019 року. "Таке збільшення надходжень газу з країн ЄС пояснюється, в тому числі зростанням попиту на нову послугу short-haul, яку "Оператор ГТС України" ввів з початку 2020 року. За квітень місяць по short-haul в Україну надійшло 264 млн. куб. м газу (з Угорщини - 64%, з Польщі - 21%, зі Словаччини - 15%). Варто зазначити, що всі ці обсяги трейдери спрямували для зберігання в українських ПСГ в режимі "митного складу", - повідомила компанія.
Міжнародна рада по зерну (IGC) знизила прогноз врожаю зернових культур в Україні на 1,7%, або на 1,2 млн. тонн, до 70,2 млн. тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з березневим прогнозом. Про це сказано в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Moneta написав:Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.
Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.
В мае никакого дефолта не будет. Нет предпосылок. Теоретически может быть осенью, но тоже далеко не факт. Хорош разгонять
В мае большие внешние и внутрение погашения, если не ошибаюсь 1,2 ярда по 5 летним еврооблигациям под гарантии США, и около 45 млрд грн по овгз (в разных валютах). Неисключено что будут махлевать дальше, дотрусят нафтогаз, напечатают РЕПО, задержат выплаты какимто бюджетникам. Но год то надо как-то будет сводить, осенью и вылезут все эти собирания доходов наперед, и бюджетные долги придется погашать.
Сейчас госы покупают овгз сроком на 3 месяца, на больше не хотят. То-есть в августе намечаются мегавыплаты по овгз, в сентябре мегавыплаты по евробондам.
це вже явна піраміда ОВДП: сроки коротші, а доходність вища
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
ОлегВМ написав:За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte. "За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів ... Після доповіді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва прем'єр доручив Мінфіну, Мінекоенерго та "Нафтогазу" розробити механізм отримання коштів в держбюджет та їх залучення для фінансування озвучених програм та дав тиждень часу - до наступної середи.
ОлегВМ написав:За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte. "За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів, уже сплачено 8,5 млрд грн. Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде на розвиток - на будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень", - підкреслив прем'єр. "Буде побудовано і оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях, відділення отримають сучасне обладнання. Ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг", - додав він. Після доповіді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва прем'єр доручив Мінфіну, Мінекоенерго та "Нафтогазу" розробити механізм отримання коштів в держбюджет та їх залучення для фінансування озвучених програм та дав тиждень часу - до наступної середи.