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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5332533353345335

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 305
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
17
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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витя
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:45

  Вкладчик1234 написав:
  ОлегВМ написав:За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte.
"За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів, уже сплачено 8,5 млрд грн. Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде на розвиток - на будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень", - підкреслив прем'єр.
"Буде побудовано і оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях, відділення отримають сучасне обладнання. Ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг", - додав він.
Після доповіді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва прем'єр доручив Мінфіну, Мінекоенерго та "Нафтогазу" розробити механізм отримання коштів в держбюджет та їх залучення для фінансування озвучених програм та дав тиждень часу - до наступної середи.https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/6/660192/
И теперь скажите мне, что цены на газ - это не скрытый налог :)
В мене вже язик затерп це пояснювати
1 Обєм газу українського видобутку - 20 млрд м3
2 Середній платіж Нафтогазу по податкам в рік - 120 млрд грн

Перше - Самі порахуєте розмір податків у м3 газу
Друге - чи всі усвідомлять що податки це не прибутки олігархів? а прибутки населення? А раз так - то ніякого тарифного геноциду в Україні не існує.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:51

  budivelnik написав:В мене вже язик затерп це пояснювати
1 Обєм газу українського видобутку - 20 млрд м3
2 Середній платіж Нафтогазу по податкам в рік - 120 млрд грн

Перше - Самі порахуєте розмір податків у м3 газу
Друге - чи всі усвідомлять що податки це не прибутки олігархів? а прибутки населення? А раз так - то ніякого тарифного геноциду в Україні не існує.


Теоретично так - але чомусь реально населення України якось так слабо державним органам довіряє ...
Ну і олігархи своє ( не своє - наше ) все одно відщипнуть на якомусь етапі ... Та й в інших місцях трохи "прилипне" до ручок ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:28

  Moneta написав:Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.

Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.

Думаю, що карантин затягують навмисне, в надії, що МВФ поможе ешелонами валюти врятувати дупи слуг клованів і клованів слуг (у Пелевіна там трохи по вульгарніше звучить, на пі починається).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Італійські заводи групи "Метінвест" Ferriera Valsider і Metinvest Trametal поновили роботу і працюють у штатному режимі.
Про це сказано в повідомленні "Метінвесту".
Заводи поновили свою роботу в зв'язку із закінченням терміну дії постанови уряду Італії, яка в тому числі призупинила роботу металургійних підприємств країни через пандемію коронавірусу.
Очікуваний обсяг виробництва на Ferriera Valsider в травні становитиме 32 тис. тонн прокату, на Metinvest Trametal - 40 тис. тонн.

Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи України" заявляє, що в січні-квітні 2020 року Україна збільшила імпорт газу на 59%, або на 1,4 млрд. куб. м газу, до 3,9 млрд. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2019 року.
Про це сказано в повідомленні "Оператора ГТС України".
В квітні імпорт газу збільшився на 25%, або на 255 млн. куб. м газу, до 1,131 млрд. куб. м газу порівняно з квітнем 2019 року.
"Таке збільшення надходжень газу з країн ЄС пояснюється, в тому числі зростанням попиту на нову послугу short-haul, яку "Оператор ГТС України" ввів з початку 2020 року. За квітень місяць по short-haul в Україну надійшло 264 млн. куб. м газу (з Угорщини - 64%, з Польщі - 21%, зі Словаччини - 15%). Варто зазначити, що всі ці обсяги трейдери спрямували для зберігання в українських ПСГ в режимі "митного складу", - повідомила компанія.

Міжнародна рада по зерну (IGC) знизила прогноз врожаю зернових культур в Україні на 1,7%, або на 1,2 млн. тонн, до 70,2 млн. тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з березневим прогнозом.
Про це сказано в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:34

  Moneta написав:
  Shustoff написав:
  Moneta написав:Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.

Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.

В мае никакого дефолта не будет. Нет предпосылок. Теоретически может быть осенью, но тоже далеко не факт. Хорош разгонять


В мае большие внешние и внутрение погашения, если не ошибаюсь 1,2 ярда по 5 летним еврооблигациям под гарантии США, и около 45 млрд грн по овгз (в разных валютах). Неисключено что будут махлевать дальше, дотрусят нафтогаз, напечатают РЕПО, задержат выплаты какимто бюджетникам. Но год то надо как-то будет сводить, осенью и вылезут все эти собирания доходов наперед, и бюджетные долги придется погашать.

Сейчас госы покупают овгз сроком на 3 месяца, на больше не хотят. То-есть в августе намечаются мегавыплаты по овгз, в сентябре мегавыплаты по евробондам.

це вже явна піраміда ОВДП: сроки коротші, а доходність вища
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:37

  ОлегВМ написав:За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte.
"За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів
...
Після доповіді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва прем'єр доручив Мінфіну, Мінекоенерго та "Нафтогазу" розробити механізм отримання коштів в держбюджет та їх залучення для фінансування озвучених програм та дав тиждень часу - до наступної середи.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/6/660192/


Думаю, у них сроки поджимают по возможности волшебного распила.
Тут же и МЗ Украины решил резко потратить деньги под конец карантина.
https://moz.gov.ua/article/news/urjad-dodatkovo-vidiliv-ponad-3-mlrd-grn-na-borotbu-z-koronavirusom-v-ukraini---maksim-stepanov

https://moz.gov.ua/article/news/v-ukrainu-pribuv-litak-z-1115-tonnami-medichnogo-vantazhu-z-kitaju

Ну а про то, что закупка идёт по ценам в 3 раза выше возможной - это ведь классика.
http://pharma.net.ua/news/ukraine/23197-konflikt-mezhdu-mzu-i-minzdravom-prodolzhaet-razvivatsja
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:08

У керівника державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса офіційна зарплата менше 6 тис. грн., при цьому у його заступників – сума перевищує 200 тис грн.

Про це повідомив народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура.

За словами нардепа, йому вдалося поспілкувався з генеральним директором "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом на тему зарплат у відомстві. Ось що вдалося дізнатися:

генеральний директор отримує 5 514 грн на місяць;

заступник гендиректора з трансформації – 262 484 грн на місяць:

заступник гендиректора з фінансово-економічних питань – 288 399 грн на місяць;

заступник гендиректора з маркетингу та збуту – 262 314 грн на місяць;

заступник гендиректора з авіа та ракетобудування – 286 955 грн на місяць;

заступник гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки - 262.357 грн на місяць;

заступник гендиректора з суднобудівництва і морської техніки – 262 443 грн на місяць;

заступник гендиректора з безпеки – 233 149 грн на місяць;

заступник гендиректора з управління активами – 233 060 грн на місяць;

заступник гендиректора з правових питань – 262 298 грн на місяць;

заступник гендиректора з цифровізації та інновації – 202 774 грн на місяць;

заступник гендиректора з питань взаємодії з органами державної влади – 175 010 грн на місяць.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... pnikiv.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:11

  Вкладчик1234 написав:
  ОлегВМ написав:За його словами, Кабмін отримав результати аудиту "Нафтогазу" компанією Deloitte.
"За результатами 2020 року "Нафтогаз" сплатить 39,7 млрд грн у вигляді дивідендів, уже сплачено 8,5 млрд грн. Найбільша державна компанія має працювати для людей, тому більша частина цих коштів піде на розвиток - на будівництво доріг та реконструкцію приймальних відділень лікарень", - підкреслив прем'єр.
"Буде побудовано і оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях, відділення отримають сучасне обладнання. Ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг", - додав він.
Після доповіді голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва прем'єр доручив Мінфіну, Мінекоенерго та "Нафтогазу" розробити механізм отримання коштів в держбюджет та їх залучення для фінансування озвучених програм та дав тиждень часу - до наступної середи.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/6/660192/

И теперь скажите мне, что цены на газ - это не скрытый налог :)


не понял, почему - скрытый налог
ясно же, шо явный
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У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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