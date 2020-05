Додано: Сер 06 тра, 2020 17:28

Moneta написав: Экономика и деньгооборот заморожен, объемы межбанка дошли до смешных 50-70$ млн в день. Курс можно рисовать хоть 24, хоть 20. Но цунами бюджетного кризиса и налоговых неплатежей уже несется со страшной силой. Кого будут спасать клованы - пенсов которым нечем заплатить пенсию или деполюдей - вопрос риторический.



Ну это если там есть хоть какое-нибудь планирование. А если нет? Может быть как в РФ-98, в пятницу улыбки, девальвации не будет твердо и четко, в субботу серая мышь Шмыгаль сообщает что больше денег нет, и в понедельник дефолт. А через месяц горящие банки, я устал я ухожу.

Думаю, що карантин затягують навмисне, в надії, що МВФ поможе ешелонами валюти врятувати дупи слуг клованів і клованів слуг (у Пелевіна там трохи по вульгарніше звучить, на пі починається). Думаю, що карантин затягують навмисне, в надії, що МВФ поможе ешелонами валюти врятувати дупи слуг клованів і клованів слуг (у Пелевіна там трохи по вульгарніше звучить, на пі починається).

