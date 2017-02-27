Додано: Сер 06 тра, 2020 17:29

Італійські заводи групи "Метінвест" Ferriera Valsider і Metinvest Trametal поновили роботу і працюють у штатному режимі.

Про це сказано в повідомленні "Метінвесту".

Заводи поновили свою роботу в зв'язку із закінченням терміну дії постанови уряду Італії, яка в тому числі призупинила роботу металургійних підприємств країни через пандемію коронавірусу.

Очікуваний обсяг виробництва на Ferriera Valsider в травні становитиме 32 тис. тонн прокату, на Metinvest Trametal - 40 тис. тонн.



Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи України" заявляє, що в січні-квітні 2020 року Україна збільшила імпорт газу на 59%, або на 1,4 млрд. куб. м газу, до 3,9 млрд. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це сказано в повідомленні "Оператора ГТС України".

В квітні імпорт газу збільшився на 25%, або на 255 млн. куб. м газу, до 1,131 млрд. куб. м газу порівняно з квітнем 2019 року.

"Таке збільшення надходжень газу з країн ЄС пояснюється, в тому числі зростанням попиту на нову послугу short-haul, яку "Оператор ГТС України" ввів з початку 2020 року. За квітень місяць по short-haul в Україну надійшло 264 млн. куб. м газу (з Угорщини - 64%, з Польщі - 21%, зі Словаччини - 15%). Варто зазначити, що всі ці обсяги трейдери спрямували для зберігання в українських ПСГ в режимі "митного складу", - повідомила компанія.



Міжнародна рада по зерну (IGC) знизила прогноз врожаю зернових культур в Україні на 1,7%, або на 1,2 млн. тонн, до 70,2 млн. тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з березневим прогнозом.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

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