В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:26
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:37
В столице ожидают очередной потоп,до месячной нормы осадков этой ночью,сейчас немножко капает,хоть бы не смыло посевы вместе с новыми речками .
А почему дипломнет не похвалил высокое назначение главного грузинского карлсона страны? Ведь он так надеялся,говорил вы всё врёте,сейчас посмотрите как заживём!
Ведь теперь Саак будет главным по телевизору,будет отбеливать бредни и плеваться в спорах не хуже верблюда,вот это сильно,вот это прорыв.
ермак опять стал носится с похеренным минском и хочет 14-го побыстрее подписать капитуляцию на самом высоком уровне и втащить всех в священные л\днр,МВФ и дядько Сэм,тебе не надоели эти развороты за спиной?
Ты собрался давать деньги этим напёрсточникам?
Главная интрига это куда пойдут деньги после погашения ОВГЗ,думаю из сегодняшнего скачка предложения валюты стоит сделать выводы о том,что одурманенные зе ермаками нерезы возвращаются,сливают валюту для оплаты купленных вчера ОВГЗ.
Воистину диплонетов с деньгами в мире развелось не меньше ермаков.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 06 тра, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:38
Правда?! А вы с Одессе где живёте - у меня отец на Сегедской, сказал только поморосило...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:45
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:53
Он окно видать не открывал. Я оттуда в 25 минутах хотьбы. Нормально полило. Не потоп, не бедствие, просто хороший дождь. Завтра ещё ожидают
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