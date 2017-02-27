Додано: Сер 06 тра, 2020 18:37

asti написав: У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!

Це добре. А що по іншим регіонам? У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!Це добре. А що по іншим регіонам?

В столице ожидают очередной потоп,до месячной нормы осадков этой ночью,сейчас немножко капает,хоть бы не смыло посевы вместе с новыми речками .А почему дипломнет не похвалил высокое назначение главного грузинского карлсона страны? Ведь он так надеялся,говорил вы всё врёте,сейчас посмотрите как заживём!Ведь теперь Саак будет главным по телевизору,будет отбеливать бредни и плеваться в спорах не хуже верблюда,вот это сильно,вот это прорыв.ермак опять стал носится с похеренным минском и хочет 14-го побыстрее подписать капитуляцию на самом высоком уровне и втащить всех в священные л\днр,МВФ и дядько Сэм,тебе не надоели эти развороты за спиной?Ты собрался давать деньги этим напёрсточникам?Главная интрига это куда пойдут деньги после погашения ОВГЗ,думаю из сегодняшнего скачка предложения валюты стоит сделать выводы о том,что одурманенные зе ермаками нерезы возвращаются,сливают валюту для оплаты купленных вчера ОВГЗ.Воистину диплонетов с деньгами в мире развелось не меньше ермаков.