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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53345335533653375338>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 306
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:26

  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?

В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:37

  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?

В столице ожидают очередной потоп,до месячной нормы осадков этой ночью,сейчас немножко капает,хоть бы не смыло посевы вместе с новыми речками .
А почему дипломнет не похвалил высокое назначение главного грузинского карлсона страны? Ведь он так надеялся,говорил вы всё врёте,сейчас посмотрите как заживём!
Ведь теперь Саак будет главным по телевизору,будет отбеливать бредни и плеваться в спорах не хуже верблюда,вот это сильно,вот это прорыв.

ермак опять стал носится с похеренным минском и хочет 14-го побыстрее подписать капитуляцию на самом высоком уровне и втащить всех в священные л\днр,МВФ и дядько Сэм,тебе не надоели эти развороты за спиной?

Ты собрался давать деньги этим напёрсточникам?

Главная интрига это куда пойдут деньги после погашения ОВГЗ,думаю из сегодняшнего скачка предложения валюты стоит сделать выводы о том,что одурманенные зе ермаками нерезы возвращаются,сливают валюту для оплаты купленных вчера ОВГЗ.
Воистину диплонетов с деньгами в мире развелось не меньше ермаков.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 06 тра, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:38

  Shustoff написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
В Одессе хорошо полило.
Правда?! А вы с Одессе где живёте - у меня отец на Сегедской, сказал только поморосило...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав: А що по іншим регіонам?


https://www.windy.com/ru/-%D0%94%D0%BE% ... 5,32.432,6
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:45

  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?

Київ. Крапає потихеньку.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:53

  asti написав:
  Shustoff написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
В Одессе хорошо полило.
Правда?! А вы с Одессе где живёте - у меня отец на Сегедской, сказал только поморосило...

Он окно видать не открывал. Я оттуда в 25 минутах хотьбы. Нормально полило. Не потоп, не бедствие, просто хороший дождь. Завтра ещё ожидают
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:11

«Велика палата Верховного суду узгодила дату наступного засідання у справі № 826/20221/16 за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», Міністерства фінансів України та ПАТ «Укргазбанк» про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання. Засідання відбудеться 15 червня 2020 року о 10:30 у приміщенні Верховного суду», – йдеться в повідломленні.

Раніше Нацбанк анонсував таке засідання на 18 травня, вказуючи, що «від рішення у цій судовій битві залежить, чи повинен буде державний «Приватбанк» виплатити кошти особам, пов’язаним із Коломойським». Повідомлялося, що члени родини Суркісів намагаються довести в суді, що не пов’язані з колишніми акціонерами «Приватбанку» і скасувати процедуру bail-in, в ході якої їхні кошти стягнули на користь держави в обмін на акції банку.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-sur ... 97674.html
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:14

  Puente написав:
  budivelnik написав:...А раз так - то ніякого тарифного геноциду в Україні не існує.


Теоретично так - але чомусь реально населення України якось так слабо державним органам довіряє ...

Довіра - міра впевненості у відповідності дій суб'єкта очікуванням в умовах невизначеності.
Ви особисто наскільки % впевнені у відповідності дій державних органів очікуванням... :?:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Михаил Кухар: В июне-июле недвижимость можно будет купить с дисконтом 25%
https://minfin.com.ua/2020/05/06/44774597/?utm_source=daily_news&utm_medium=email&utm_campaign=2020-05-06
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:21

Пенсионеры с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, соблюдающие требования законодательства, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме.

Об этом 6 мая на брифинге в Краматорске заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.

Отвечая на вопрос, смогут ли пенсионеры с временно оккупированной территории после отмены карантина и открытия КПВВ получить свою пенсию в полном объеме, Рад сказала: "Конечно, у нас все начисленные суммы. Если человек обращается, соблюдает требования действующего законодательства, он получит все свои пенсионные выплаты".
komp
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