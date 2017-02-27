asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ! Це добре. А що по іншим регіонам?
В столице ожидают очередной потоп,до месячной нормы осадков этой ночью,сейчас немножко капает,хоть бы не смыло посевы вместе с новыми речками . А почему дипломнет не похвалил высокое назначение главного грузинского карлсона страны? Ведь он так надеялся,говорил вы всё врёте,сейчас посмотрите как заживём! Ведь теперь Саак будет главным по телевизору,будет отбеливать бредни и плеваться в спорах не хуже верблюда,вот это сильно,вот это прорыв.
ермак опять стал носится с похеренным минском и хочет 14-го побыстрее подписать капитуляцию на самом высоком уровне и втащить всех в священные л\днр,МВФ и дядько Сэм,тебе не надоели эти развороты за спиной?
Ты собрался давать деньги этим напёрсточникам?
Главная интрига это куда пойдут деньги после погашения ОВГЗ,думаю из сегодняшнего скачка предложения валюты стоит сделать выводы о том,что одурманенные зе ермаками нерезы возвращаются,сливают валюту для оплаты купленных вчера ОВГЗ. Воистину диплонетов с деньгами в мире развелось не меньше ермаков.
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 06 тра, 2020 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
«Велика палата Верховного суду узгодила дату наступного засідання у справі № 826/20221/16 за позовом І. Суркіса, Г. Суркіса, Р. Суркіса, С. Суркіс, М. Суркіс та П. Ковалик до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважених осіб Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «КБ «Приватбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», Міністерства фінансів України та ПАТ «Укргазбанк» про визнання протиправними та скасування рішень, поворот їх виконання. Засідання відбудеться 15 червня 2020 року о 10:30 у приміщенні Верховного суду», – йдеться в повідломленні.
Раніше Нацбанк анонсував таке засідання на 18 травня, вказуючи, що «від рішення у цій судовій битві залежить, чи повинен буде державний «Приватбанк» виплатити кошти особам, пов’язаним із Коломойським». Повідомлялося, що члени родини Суркісів намагаються довести в суді, що не пов’язані з колишніми акціонерами «Приватбанку» і скасувати процедуру bail-in, в ході якої їхні кошти стягнули на користь держави в обмін на акції банку.
Пенсионеры с неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, соблюдающие требования законодательства, смогут после отмены карантина и открытия КПВВ получить свои пенсии в полном объеме.
Об этом 6 мая на брифинге в Краматорске заявила начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
Отвечая на вопрос, смогут ли пенсионеры с временно оккупированной территории после отмены карантина и открытия КПВВ получить свою пенсию в полном объеме, Рад сказала: "Конечно, у нас все начисленные суммы. Если человек обращается, соблюдает требования действующего законодательства, он получит все свои пенсионные выплаты".