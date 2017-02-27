У Миколаєві теж був норм., щойно закінчився.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:22
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:32
Украина охотится на большой долг: ей понадобится и МВФ, и эмиссия
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:46
Писав 31 березня. Маємо два успішних розміщення ОВДП. В результаті дисконт на вторинці по ОВДП опустився з майже 20% до практично 13%. Міжбанк опустився під 27, а сьогодні навіть під 26,9, при тому, що НБУ два рази виходив з викупом і взяв не менше 70 млн...
Якщо завтра-післязавтра МБ не повернеться вище 27 (а ще краще 26,9), то підемо до 26,5. А далі все буде залежати від швидкості рестарту економіки в світі...
Є небезпека, що завтра-післязавтра сьогоднішнє погашення вийде на МБ і верне курс в коридор 27-27,5. Але є але, коли курс на паніці і конвертації схематозників і тіньового бізнесу ішов над 28, то НБУ продавав валюту і після "закриття" МБ (адже деюре, МБ працює круглодобово) і курс ріс навіть в цей час, а на другий день відкривалися значно вище "закриття". А нині виглядає на те, що також після "закриття" торгівля продовжилася до 19:30 і в цей час пропозиція переважала, бо bidи опустилися з 26,87 до 26,85
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:50
И в Харькове дожди. Умеренные
Приват24 продажа 27.027
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 06 тра, 2020 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:50
Украинцы сократили валютообменные операции почти вдвое
В апреле 2020 года население продало коммерческим банкам наличной валюты на $787,3 млн (в эквиваленте) и купило на $736,4 млн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка за прошлый месяц.
Таким образом в апреле чистая продажа валюты населением составила $50,9 млн.
При этом объем валютобменных операций в апреле составил $1523,7 млн, что в 1,7 раза меньше, чем в марте ($2580,3 млн).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:53
Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:54
Зимой не замерзли, весной на усохли. Новая мантра заехала: смоет все посевы и ночные заморозки уничтожили урожай, значит $ за 30 и обязательный дефолт. Вы такие смешные за поребриком!
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:21
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:22
Дуже цікава тема. Нацбанк і карантин. Дайтє двє.
Чому не Міністра охорони здоров"я?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:24
Тре заодно заслухати дії НБУ у зв"язку із сухою землею в холяви.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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