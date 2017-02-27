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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5335533653375338>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 306
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:22

  Shustoff написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?

В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.

У Миколаєві теж був норм., щойно закінчився.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:32

Украина охотится на большой долг: ей понадобится и МВФ, и эмиссия

https://finclub.net/analytics/ukraina-o ... ssiya.html
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:46

  orest написав:
  TylerTruman_ написав:на 26,2

Не думаю, що аж так. Трохи раніше писав про можливі рівні після прийняття законів viewtopic.php?p=4916187#p4916187 Нижче 27 не бачу до того часу, поки не відновиться розміщення грн ОВДП. А це, як на мене, не раніше 14 квітня.
Зараз нормальні робочі рівні без паніки і серйозних погіршень 26-27 при ОВДП запозиченнях і 27-27,5 без них. А коли все заспокоїться 25-26.
Зараз для тих, хто має час, можливість і бажання, можна продавати все, що більше 28 (чим вище тим краще) і купувати нижче 28.
П.С. Щодо завтрашнього погашення, якщо навіть частина грн вийде на МБ, то не раніше ніж в четвер. Куплять по 28 те, що НБУ сьогодні купляє по 27,5... :mrgreen:

Писав 31 березня. Маємо два успішних розміщення ОВДП. В результаті дисконт на вторинці по ОВДП опустився з майже 20% до практично 13%. Міжбанк опустився під 27, а сьогодні навіть під 26,9, при тому, що НБУ два рази виходив з викупом і взяв не менше 70 млн...
Якщо завтра-післязавтра МБ не повернеться вище 27 (а ще краще 26,9), то підемо до 26,5. А далі все буде залежати від швидкості рестарту економіки в світі...
Є небезпека, що завтра-післязавтра сьогоднішнє погашення вийде на МБ і верне курс в коридор 27-27,5. Але є але, коли курс на паніці і конвертації схематозників і тіньового бізнесу ішов над 28, то НБУ продавав валюту і після "закриття" МБ (адже деюре, МБ працює круглодобово) і курс ріс навіть в цей час, а на другий день відкривалися значно вище "закриття". А нині виглядає на те, що також після "закриття" торгівля продовжилася до 19:30 і в цей час пропозиція переважала, бо bidи опустилися з 26,87 до 26,85 :roll:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:50

  Shustoff написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.

И в Харькове дожди. Умеренные :wink:
Приват24 продажа 27.027
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 06 тра, 2020 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:50

Украинцы сократили валютообменные операции почти вдвое

В апреле 2020 года население продало коммерческим банкам наличной валюты на $787,3 млн (в эквиваленте) и купило на $736,4 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка за прошлый месяц.

Таким образом в апреле чистая продажа валюты населением составила $50,9 млн.

При этом объем валютобменных операций в апреле составил $1523,7 млн, что в 1,7 раза меньше, чем в марте ($2580,3 млн).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:53

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:54

  somilitark написав:В столице ожидают очередной потоп,до месячной нормы осадков этой ночью,сейчас немножко капает,хоть бы не смыло посевы вместе с новыми речками .

Зимой не замерзли, весной на усохли. Новая мантра заехала: смоет все посевы и ночные заморозки уничтожили урожай, значит $ за 30 и обязательный дефолт. Вы такие смешные за поребриком! ;)
kasikdarlics
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:21

  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?


Быть Добру !
Запорожье .... Великий луг ...на две лопаты сухо .
Вчера в городе шел дождь , как в сухую землю ушел
... а сегодня сломался насос и ничего не полили...
Сайт Синоптик удалил .... козлы
холява
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:22

  Moneta написав:Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина.

Дуже цікава тема. Нацбанк і карантин. Дайтє двє.
Чому не Міністра охорони здоров"я?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:24

  холява написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?


Быть Добру !
Запорожье .... Великий луг ...на две лопаты сухо .
Вчера в городе шел дождь , как в сухую землю ушел
... а сегодня сломался насос и ничего не полили...
Сайт Синоптик удалил .... козлы

Тре заодно заслухати дії НБУ у зв"язку із сухою землею в холяви.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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