Додано: Сер 06 тра, 2020 20:50

Украинцы сократили валютообменные операции почти вдвое



В апреле 2020 года население продало коммерческим банкам наличной валюты на $787,3 млн (в эквиваленте) и купило на $736,4 млн.



Об этом свидетельствуют данные Национального банка за прошлый месяц.



Таким образом в апреле чистая продажа валюты населением составила $50,9 млн.



При этом объем валютобменных операций в апреле составил $1523,7 млн, что в 1,7 раза меньше, чем в марте ($2580,3 млн).

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.