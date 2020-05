Додано: Сер 06 тра, 2020 21:22

Moneta написав: Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина. Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина.

Дуже цікава тема. Нацбанк і карантин. Дайтє двє.

Чому не Міністра охорони здоров"я? Дуже цікава тема. Нацбанк і карантин. Дайтє двє.Чому не Міністра охорони здоров"я?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/