Додано: Сер 06 тра, 2020 22:53

с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))

Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)