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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:28
kasikdarlics написав: somilitark написав:
В столице ожидают очередной потоп,до месячной нормы осадков этой ночью,сейчас немножко капает,хоть бы не смыло посевы вместе с новыми речками .
Зимой не замерзли, весной на усохли. Новая мантра заехала: смоет все посевы и ночные заморозки уничтожили урожай, значит $ за 30 и обязательный дефолт. Вы такие смешные за поребриком!
Добрый Вечер , Запоребрик .
Можете что по теме сказать ? Что у Вас с баксом , где и куда лучше вложить деньги ?
Что Вас заинтересовало на этом форуме ?
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холява
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:30
flyman написав: холява написав: asti написав:
У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
Быть Добру !
Запорожье .... Великий луг ...на две лопаты сухо .
Вчера в городе шел дождь , как в сухую землю ушел
... а сегодня сломался насос и ничего не полили...
Сайт Синоптик удалил .... козлы
Тре заодно заслухати дії НБУ у зв"язку із сухою землею в холяви.
с юрчиком и шерлоком советовался ?
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:14
Shustoff написав: asti написав:
У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.
Днепр смочило, но без фанатизма.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:38
alex_dvornichenko написав: Shustoff написав: asti написав:
У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.
Днепр смочило, но без фанатизма.
Нет, у нас реально хороший дождь был. Теперь я за урожай
(в нашей области как минимум) спокоен!
Так что там Киев, заливает или опять синоптики в молоко?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:42
asti
заливает. и до утра так же будет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:53
с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))
Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:04
heineken написав:
с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))
Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)
На Поребрик ?!?
...угадал ?
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холява
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:38
Что завтра? На советский автобус надо успеть ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:39
proftpd66 написав:
Что завтра?
Четверг
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:43
heineken написав:
с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))
Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)
Только есть ньюанс, что Эрдоган сказал что будет 30млрд$ в лирах заливать в экономику. Я не знаю какой процент эмиссии у них . У нас пока только 15млрл грн , из низ наликом может ещё меньше, точно не помню . Охря говорил
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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