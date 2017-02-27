RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5336533753385339>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 306
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:28

  kasikdarlics написав:
  somilitark написав:В столице ожидают очередной потоп,до месячной нормы осадков этой ночью,сейчас немножко капает,хоть бы не смыло посевы вместе с новыми речками .

Зимой не замерзли, весной на усохли. Новая мантра заехала: смоет все посевы и ночные заморозки уничтожили урожай, значит $ за 30 и обязательный дефолт. Вы такие смешные за поребриком! ;)


Добрый Вечер , Запоребрик .
Можете что по теме сказать ? Что у Вас с баксом , где и куда лучше вложить деньги ?
Что Вас заинтересовало на этом форуме ?
холява
2
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2474 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:30

  flyman написав:
  холява написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?


Быть Добру !
Запорожье .... Великий луг ...на две лопаты сухо .
Вчера в городе шел дождь , как в сухую землю ушел
... а сегодня сломался насос и ничего не полили...
Сайт Синоптик удалил .... козлы

Тре заодно заслухати дії НБУ у зв"язку із сухою землею в холяви.


с юрчиком и шерлоком советовался ?
холява
2
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2474 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:14

  Shustoff написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?

В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.

Днепр смочило, но без фанатизма.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 262
З нами з: 10.10.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:38

  alex_dvornichenko написав:
  Shustoff написав:
  asti написав:У Кропивницькому вже більше 3-х годин іде гарний дощ!
Це добре. А що по іншим регіонам?
В Одессе хорошо полило. Судя по всему, Киев ночью опять зальёт.
Днепр смочило, но без фанатизма.
Нет, у нас реально хороший дождь был. Теперь я за урожай
(в нашей области как минимум) спокоен! :)
Так что там Киев, заливает или опять синоптики в молоко?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:42

asti
заливает. и до утра так же будет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14669
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1948 раз.
Подякували: 4328 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))
Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
Повідомлень: 145
З нами з: 10.12.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:04

  heineken написав:с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))
Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)



На Поребрик ?!?
...угадал ?
холява
2
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2474 раз.
Подякували: 2372 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:38

Что завтра? На советский автобус надо успеть ? :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Что завтра?
Четверг
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4187
З нами з: 03.12.14
Подякував: 571 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:43

  heineken написав:с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))
Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)


Только есть ньюанс, что Эрдоган сказал что будет 30млрд$ в лирах заливать в экономику. Я не знаю какой процент эмиссии у них . У нас пока только 15млрл грн , из низ наликом может ещё меньше, точно не помню . Охря говорил
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5336533753385339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1838, 1839, 1840
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18395 2271028
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 23:46
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6935 1552518
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 21:50
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84478
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.