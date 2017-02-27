Мы завтра умрем по 28?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:44
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:59
надо об этом подумать хорошенько... Возможно мировой финансовый лидер (США) ослабляет вожжи, ища способы сокращения времени кризиса, и это способствует тому, что финансово угнетенные страны (Германия после первой мировой войны выплачивала победителям регулярные платежи, Россия после тяжелого переворота во время войны и продвижения странных идей маркса и энгельса) начинают искать возможности для восстановления статус-кво, что всегда ведет к подготовке к новой войне.
Додано: Чет 07 тра, 2020 00:21
Очень познавательное интервью
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
|