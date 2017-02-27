flyman написав:Наразі, як в кіно, машина в горах повисла над прірвою і завмерла... Так і зараз, на карантині, як при сповільненій зйомці.
Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!" и прочее)
І тільки Алек2006 не бачить, що вже в США безробіття 30%. А українська економіка - тиха гавань.
Можу нагадати, у 30х роказ коли в США була Велика Депресія, в Німеччині до влади прийшли нацисти, а СРСР колективізація та Годомор. І всі співпадіння чисто випадкові.
надо об этом подумать хорошенько... Возможно мировой финансовый лидер (США) ослабляет вожжи, ища способы сокращения времени кризиса, и это способствует тому, что финансово угнетенные страны (Германия после первой мировой войны выплачивала победителям регулярные платежи, Россия после тяжелого переворота во время войны и продвижения странных идей маркса и энгельса) начинают искать возможности для восстановления статус-кво, что всегда ведет к подготовке к новой войне.
Нацбанк вчера выходил два раза, это факт. И объемы вчера были ... ну, не такие, как в марте-начале апреля, но приличные. Последнюю неделю таких объемов не было видно. Кто сливал? Сложно сказать: все понемногу. Деньги от погашенных ОВГЗ на рынке будут только сегодня с утра, посмотрим, смогут ли качнуть.
Искатель написав:Нацбанк вчера выходил два раза, это факт. И объемы вчера были ... ну, не такие, как в марте-начале апреля, но приличные. Последнюю неделю таких объемов не было видно. Кто сливал? Сложно сказать: все понемногу. Деньги от погашенных ОВГЗ на рынке будут только сегодня с утра, посмотрим, смогут ли качнуть.
Думаю смогут. Не зря же НБУ так активно выкупал - знает что не сегодня завтра сливать придется для удержания//)
heineken написав:с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!))) Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)
ліра з 2010 малює параболу, як по лекалу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/