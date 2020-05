Додано: Чет 07 тра, 2020 09:04

heineken написав: с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))

Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)

ліра з 2010 малює параболу, як по лекалу.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/