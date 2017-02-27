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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5336533753385339

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 306
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:44

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Что завтра?
Четверг


Мы завтра умрем по 28?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:59

  flyman написав:
  Alex2006 написав:
  flyman написав:Наразі, як в кіно, машина в горах повисла над прірвою і завмерла...
Так і зараз, на карантині, як при сповільненій зйомці.

Угу, регулярно в последние годы это слышим, "пружина вот-вот лопнет", "курс специально занижают для нерезидентов!!", "еще немного и взлетиииим!" и прочее)

І тільки Алек2006 не бачить, що вже в США безробіття 30%.
А українська економіка - тиха гавань.

Можу нагадати, у 30х роказ коли в США була Велика Депресія, в Німеччині до влади прийшли нацисти, а СРСР колективізація та Годомор. І всі співпадіння чисто випадкові.

надо об этом подумать хорошенько... Возможно мировой финансовый лидер (США) ослабляет вожжи, ища способы сокращения времени кризиса, и это способствует тому, что финансово угнетенные страны (Германия после первой мировой войны выплачивала победителям регулярные платежи, Россия после тяжелого переворота во время войны и продвижения странных идей маркса и энгельса) начинают искать возможности для восстановления статус-кво, что всегда ведет к подготовке к новой войне.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:21

Очень познавательное интервью

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 06:35

Нацбанк вчера выходил два раза, это факт. И объемы вчера были ... ну, не такие, как в марте-начале апреля, но приличные. Последнюю неделю таких объемов не было видно. Кто сливал? Сложно сказать: все понемногу.
Деньги от погашенных ОВГЗ на рынке будут только сегодня с утра, посмотрим, смогут ли качнуть.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:43

  Искатель написав:Нацбанк вчера выходил два раза, это факт. И объемы вчера были ... ну, не такие, как в марте-начале апреля, но приличные. Последнюю неделю таких объемов не было видно. Кто сливал? Сложно сказать: все понемногу.
Деньги от погашенных ОВГЗ на рынке будут только сегодня с утра, посмотрим, смогут ли качнуть.
Думаю смогут. Не зря же НБУ так активно выкупал - знает что
не сегодня завтра сливать придется для удержания//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:04

  heineken написав:с погодой вроде разобрались-дожди пошли...С валютой тоже все ок - сминаем ненавистный и никому не нужный доллар,против которого даже евро не устоял. Скоро заживем!)))
Турецкая лира ушла в штопор-ситуация немного похожа на одну страну-угадайте на какую)

ліра з 2010 малює параболу, як по лекалу.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:25

Утренние курсы, 9-20:

Харьков 27.00 - 27.10, практически полное единодушие (ПОВ, опт).

Сумы 26.95 - 27.10
Полтава 26.98/27.00 - 26.07/27.10, в Полтаве курс пытается снизится

Вчера утром: Харьков 27.03 - 27.10, Сумы 26.95 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.10
Patrick
 
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