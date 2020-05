Додано: Чет 07 тра, 2020 11:09

Grand Touring написав: 10.04.2020

НАК «Нафтогаз Украины» входит в кризис подготовленным, имея на счетах более 3 миллиардов долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.

6 МАЯ 2020 На счетах НАК "Нефтегаз Украины" сейчас суммарно находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/6/660194/ На счетах НАК "Нефтегаз Украины" сейчас суммарно находится 7 млрд грн,и 340 млн евро.

предполагаю, еще месяц боковика на межбанке и у Нефтегаза на счетах долларов не будет предполагаю, еще месяц боковика на межбанке и у Нефтегаза на счетах долларов не будет

зато будуть гривні та ОВДП зато будуть гривні та ОВДП

