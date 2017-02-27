Нерезы просели всего на 828,8 млн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:21
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:37
Вітаю, zzzzzz!
Вы були праві! Вчора погасили загалом всього 6715,77 млрд.грн. Це наочно с сьогодняшньої зміни балансу гривньових ОВДП!
Лишається питання куди поділись рівно 1,9 млрд.грн. які мали б бути за аукціонами розміщення. Та і цікава така різниця
ISIN UA4000166805, discrepancy found: NBU - 914275, our - 2814275
останні 5 цифер однакові!!!
Я почекаю на те, що таки знайде alex_2013.
І мені цікаво, чи ще якісь органи, чи певних людей зацікавить така собі помилка в 1,9 млрд.грн.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:47
s0v7a
Я не знаю по каким данным Алехх делает расчет.
Но проведение аукциона не означает оплату за ОВГЗ.
Факт оплаты можно проверить по ежедневной динамике остатков в обороте.
Не забивайте себе голову этими 1,9 млрд.
Минфин дает верные остатки .
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что-то наличка уже пробила 27, на МБ дальше вниз?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:05
предполагаю, еще месяц боковика на межбанке и у Нефтегаза на счетах долларов не будет
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:07
За квітень
НБУ заявляє про плюс 800 млн доларів в резерви ,з яких 678 млн доларів-викуплені з ринку
Але
678 * 27 =18 млрд грн.
Тобто влили 18 млрд грн ,а долар все одно падає.
Якось в мене розрив шаблону
З одного боку мільярдні втрати на митниці і податковій.з другого ріст резервів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:09
зато будуть гривні та ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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