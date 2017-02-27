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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5337533853395340

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 306
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
25
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
4%
13
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:21

  zzzzzz написав:Зображення

Завтра будет самое интересное.
Новое размещение +10 млрд
Погашение -6,8 млрд.

Думаю нерезы -3...-4 млрд


Нерезы просели всего на 828,8 млн.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:37

  zzzzzz написав:После погашения ОВГЗ портфель нерезидентов сократился незначительно, всего на 0,828 млрд.

А банки начали накачивать гривневыми ОВГЗ правительства.....За вчера +6 млрд, за неделю +12 млрд.грн



Зображення


Вітаю, zzzzzz!

Вы були праві! Вчора погасили загалом всього 6715,77 млрд.грн. Це наочно с сьогодняшньої зміни балансу гривньових ОВДП!

Лишається питання куди поділись рівно 1,9 млрд.грн. які мали б бути за аукціонами розміщення. Та і цікава така різниця

ISIN UA4000166805, discrepancy found: NBU - 914275, our - 2814275

останні 5 цифер однакові!!!

Я почекаю на те, що таки знайде alex_2013.

І мені цікаво, чи ще якісь органи, чи певних людей зацікавить така собі помилка в 1,9 млрд.грн. :?: :idea:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:47

s0v7a
Я не знаю по каким данным Алехх делает расчет.
Но проведение аукциона не означает оплату за ОВГЗ.
Факт оплаты можно проверить по ежедневной динамике остатков в обороте.
Не забивайте себе голову этими 1,9 млрд.
Минфин дает верные остатки .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то наличка уже пробила 27, на МБ дальше вниз?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:05

10.04.2020
НАК «Нафтогаз Украины» входит в кризис подготовленным, имея на счетах более 3 миллиардов долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.
https://oilpoint.com.ua/naftogaz-ukraynы-ymeet-na-schetah-bolee-3-mlrd/

6 МАЯ 2020 На счетах НАК "Нефтегаз Украины" сейчас суммарно находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/6/660194/

предполагаю, еще месяц боковика на межбанке и у Нефтегаза на счетах долларов не будет
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:07

За квітень
НБУ заявляє про плюс 800 млн доларів в резерви ,з яких 678 млн доларів-викуплені з ринку
Але
678 * 27 =18 млрд грн.
Тобто влили 18 млрд грн ,а долар все одно падає.
Якось в мене розрив шаблону
З одного боку мільярдні втрати на митниці і податковій.з другого ріст резервів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:09

  Grand Touring написав:
10.04.2020
НАК «Нафтогаз Украины» входит в кризис подготовленным, имея на счетах более 3 миллиардов долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа.
https://oilpoint.com.ua/naftogaz-ukraynы-ymeet-na-schetah-bolee-3-mlrd/

6 МАЯ 2020 На счетах НАК "Нефтегаз Украины" сейчас суммарно находится 7 млрд грн, 1,74 млрд долларов и 340 млн евро. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/6/660194/

предполагаю, еще месяц боковика на межбанке и у Нефтегаза на счетах долларов не будет

зато будуть гривні та ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 5337533853395340
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