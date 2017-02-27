кому должен?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:41
кому должен?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:43
Как бы 1 млрд нам , а другой НБУ. Должен быть оргазм на валютном рынке .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
УРРРРРАААААААА!!!!
ну что я вам кнопал, идём к ноябрю на 23+
ай да я маладца, что не купил па 27+ в этом году!!!
Учусь, однако!!!
А кто тут у нас рапортовал бодренько, что на всю каклету откупился па 27.хх ??
признавайтесь
ближайшее месяцы курс только вниз!!!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 тра, 2020 12:26, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:56
Красота, до конца месяца должны откупить слитые 2 млрд
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:12
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:14
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:15
12-10: Снизились на 5 коп.
Харьков 26.95 - 27.05
Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.94 - 27.03
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.05.2020........................26,8283
Гривна укрепилась на 11 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и за 25 минут преодолели 6 копеек. Сразу после 11 опустились еще на копейку, сузив спред до 2.5 копеек. Дальше пока не пускает регулятор.
НБУ вчера выкупил 70 млн.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Основной отток обеспечили суточные сертификаты. Почти в равных долях отобрали ликвидность казначейство и наличка.
Во вторник объем валютного рынка вырос с рекордно низких 173.9 до просто низких 260.1 млн. Обороты чистые. Как и в понедельник, общий объем был очень близок к клиентскому, банки оставались пассивными. Клиентские заявки были очень близки к балансу.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару начались с роста предложения. Это давит на котировки и они снижаются. НБУ купил первые 20 млн долларов по 26,84.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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