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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5340534153425343>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 308
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:24

скучно коли гривня укріпляється,форум завмирає,відразу пропадають пригожинські,зрадодефолтні експерти,хочу па 30 так веселіше :D
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:25

Киев
пробили 27 на наличке.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По предварительным данным, по состоянию на 1 мая международные резервы Украины составили $25,695 млрд в эквиваленте, сообщает пресс-служба Нацбанка.
https://gordonua.com/news/money/nbu-v-aprele-mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-vyrosli-pochti-na-08-mlrd-1498746.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26

Прогнозы вверх, вниз это пальцем в небо. Сейчас НБУ откупает бакс по 70 млн, завтра может откупать по 100 млн или вообще не откупать. Где будет курс? Сейчас обьективно в поддержку курса играет коронавирус и сезонность.
инженер
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:27

  varlo написав:Торги по доллару начались с роста предложения. Это давит на котировки и они снижаются. НБУ купил первые 20 млн долларов по 26,84.


вже більше 70 по 26.80
тримають зелений з усіх сил
slonic32
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30

  инженер написав:Прогнозы вверх, вниз это пальцем в небо. Сейчас НБУ откупает бакс по 70 млн, завтра может откупать по 100 млн или вообще не откупать. Где будет курс? Сейчас обьективно в поддержку курса играет коронавирус и сезонность.
ну так этим и надо пользоваться. Ставил планку меньше 27, это и достигли. Что дальше посмотрим.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30

  Electron написав:Киев
пробили 27 на наличке.

26.97 продажа?
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит
да взгляни на график курса!!!
каким надо быть тупнем, чтоб грести бакс, когда он на хаях?
Ну не будет бакс долго держаться на хаях, пойдёт полюбе вниз, как и прошлые волны
около 24 дно пока
учишь вас учишь, но никакой от вас благодарности
респект ZZZZZZZ, у него отличная табличка с ОВДП
от остальных какая польза для форума?


Зображення
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 тра, 2020 12:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа 26.78 / 26.97
Приват 26.700 / 27.027
Таском 26.87 / 26.98
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:33

  Yuri_61 написав:вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит

Сейчас еще можно сдать по 26.9, положить на грн депо и откупить в конце лета по 25 или ниже.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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