|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:24
скучно коли гривня укріпляється,форум завмирає,відразу пропадають пригожинські,зрадодефолтні експерти,хочу па 30 так веселіше
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
По предварительным данным, по состоянию на 1 мая международные резервы Украины составили $25,695 млрд в эквиваленте, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26
Прогнозы вверх, вниз это пальцем в небо. Сейчас НБУ откупает бакс по 70 млн, завтра может откупать по 100 млн или вообще не откупать. Где будет курс? Сейчас обьективно в поддержку курса играет коронавирус и сезонность.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:27
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:30
ну так этим и надо пользоваться. Ставил планку меньше 27, это и достигли. Что дальше посмотрим.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит
да взгляни на график курса!!!
каким надо быть тупнем, чтоб грести бакс, когда он на хаях?
Ну не будет бакс долго держаться на хаях, пойдёт полюбе вниз, как и прошлые волны
около 24 дно пока
учишь вас учишь, но никакой от вас благодарности
респект ZZZZZZZ, у него отличная табличка с ОВДП
от остальных какая польза для форума?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 07 тра, 2020 12:43, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Альфа 26.78 / 26.97
Приват 26.700 / 27.027
Таском 26.87 / 26.98
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:33
Сейчас еще можно сдать по 26.9, положить на грн депо и откупить в конце лета по 25 или ниже.
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin, Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|