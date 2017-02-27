|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:34
ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:41
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, moldashavanin, vadik281272, Игорь Алексеевич і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|