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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5340534153425343

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 308
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
13%
41
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 308
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:34

ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36

  Yuri_61 написав:вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит

То саме що і Ви, коли нагребли, а курс впродовж року йшов поволі на 23,00 :mrgreen:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:41

  Игорь Алексеевич написав:ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:


па33
moldashavanin
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  #<1 ... 5340534153425343
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