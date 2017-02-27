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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:34
ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36
Yuri_61 написав:
вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит
То саме що і Ви, коли нагребли, а курс впродовж року йшов поволі на 23,00
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:41
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:46
proftpd66 написав: Мизантрóп написав: proftpd66 написав:
Что завтра?
Четверг
Мы завтра умрем по 28?
нет,мы будем жить вечно.Мы ж в интернете
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:50
ТАС онлайн 26.92
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:52
Nazarkino написав:
скучно коли гривня укріпляється,форум завмирає,відразу пропадають пригожинські,зрадодефолтні експерти,хочу па 30 так веселіше
як появиться кабанчик, значить пора відкупляти долар, головне не прогавити момент появи
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:53
Nazarkino написав:
скучно коли гривня укріпляється,форум завмирає,відразу пропадають пригожинські,зрадодефолтні експерти,хочу па 30 так веселіше
не спугните.
сомик молится каждый день.
зы. сомик, когда тебе первую порцию гривны из неразрывного заточения возвращают? утомился уже за тебя переживать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:54
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varlo
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:54
Patrick написав: Electron написав:
Киев
пробили 27 на наличке.
26.97 продажа?
Да, 97-98
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:55
varlo написав: Yuri_61 написав:
вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит
Сейчас еще можно сдать по 26.9, положить на грн депо и откупить в конце лета по 25 или ниже.
поки карантин, можна фантазувати і про ПА16
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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