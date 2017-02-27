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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53415342534353445345>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 309
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
14%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:34

ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:36

  Yuri_61 написав:вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит

То саме що і Ви, коли нагребли, а курс впродовж року йшов поволі на 23,00 :mrgreen:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:41

  Игорь Алексеевич написав:ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:


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moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:46

  proftpd66 написав:
  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:Что завтра?
Четверг


Мы завтра умрем по 28?

нет,мы будем жить вечно.Мы ж в интернете
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:52

  Nazarkino написав:скучно коли гривня укріпляється,форум завмирає,відразу пропадають пригожинські,зрадодефолтні експерти,хочу па 30 так веселіше :D

як появиться кабанчик, значить пора відкупляти долар, головне не прогавити момент появи
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:53

  Nazarkino написав:скучно коли гривня укріпляється,форум завмирає,відразу пропадають пригожинські,зрадодефолтні експерти,хочу па 30 так веселіше :D

не спугните.
сомик молится каждый день.

зы. сомик, когда тебе первую порцию гривны из неразрывного заточения возвращают? утомился уже за тебя переживать :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:54

  Игорь Алексеевич написав:ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:

Что будет 15 мая?
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:54

  Patrick написав:
  Electron написав:Киев
пробили 27 на наличке.

26.97 продажа?


Да, 97-98
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:55

  varlo написав:
  Yuri_61 написав:вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит

Сейчас еще можно сдать по 26.9, положить на грн депо и откупить в конце лета по 25 или ниже.

поки карантин, можна фантазувати і про ПА16
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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