RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5342534353445345>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 309
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
14%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На торгах по доллару главную скрипку играет НБУ - он опять вышел со скупкой доллара. Теперь по 26,80. Купил уже 50 млн. Но продолжает оставаться на рынке. Это не дает котировкам просесть дальше.
26,7963 -0,0538 -0,20%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:09

  varlo написав:
  Игорь Алексеевич написав:ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:

Что будет 15 мая?


будет начинаться сезон зелени. :P
выйдут наконец-то прошлогодние инвесторы с бумаг.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что у нас платежным балансом во время карантина?
Возможно есть смысл оставить карантин навсегда по финансово-экономическим причинам?
UA
 
Повідомлень: 4868
З нами з: 19.07.08
Подякував: 610 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:10

Yuri_61 "вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит
да взгляни на график курса!!!
каким надо быть тупнем, чтоб грести бакс, когда он на хаях?

А что надо чувствовать?
Брали по 28.. по 27.. возьмут по 26.90 итд
Выражаясь Вашими словами, каким надо быть тупнем что бы не понимать того, что
люди покупают валюту для разных целей в разных ситуациях.
Оплата за товар,сырье, покупки недвиги, авто, отдача долгов по сроку.
Вряд ли Вам знакома такая активность с валютой.
Ваши теоритические знания о валюте,не делают этот форум более полезным.
Gesha
 
Повідомлень: 34
З нами з: 22.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:22

  UA написав:Возможно есть смысл оставить карантин навсегда по финансово-экономическим причинам?


мне кажется что задумка именно такая
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:37

26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 07.10.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Торги по доллару проходят активно. Предложение превышает спрос. Главный покупатель дня - явно НБУ. Последние свои покупки он делает по той же цене 26,80.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39

26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 07.10.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Gesha написав:каким надо быть тупнем, чтоб грести бакс, когда он на хаях?

Это сейчас известно, что он был на high, а тогда это воспринималось как рост, а хай мог быть и выше 30.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6093
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39

26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1209
З нами з: 07.10.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5342534353445345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: misko і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1838, 1839, 1840
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18399 2272131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 12:06
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6935 1552698
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 21:50
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84504
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.