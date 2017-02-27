На торгах по доллару главную скрипку играет НБУ - он опять вышел со скупкой доллара. Теперь по 26,80. Купил уже 50 млн. Но продолжает оставаться на рынке. Это не дает котировкам просесть дальше.
26,7963 -0,0538 -0,20%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На торгах по доллару главную скрипку играет НБУ - он опять вышел со скупкой доллара. Теперь по 26,80. Купил уже 50 млн. Но продолжает оставаться на рынке. Это не дает котировкам просесть дальше.
26,7963 -0,0538 -0,20%
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:09
будет начинаться сезон зелени.
выйдут наконец-то прошлогодние инвесторы с бумаг.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что у нас платежным балансом во время карантина?
Возможно есть смысл оставить карантин навсегда по финансово-экономическим причинам?
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:10
Yuri_61 "вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ?
жизнь таких не учит
да взгляни на график курса!!!
каким надо быть тупнем, чтоб грести бакс, когда он на хаях?
А что надо чувствовать?
Брали по 28.. по 27.. возьмут по 26.90 итд
Выражаясь Вашими словами, каким надо быть тупнем что бы не понимать того, что
люди покупают валюту для разных целей в разных ситуациях.
Оплата за товар,сырье, покупки недвиги, авто, отдача долгов по сроку.
Вряд ли Вам знакома такая активность с валютой.
Ваши теоритические знания о валюте,не делают этот форум более полезным.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:22
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:37
26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торги по доллару проходят активно. Предложение превышает спрос. Главный покупатель дня - явно НБУ. Последние свои покупки он делает по той же цене 26,80.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39
26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это сейчас известно, что он был на high, а тогда это воспринималось как рост, а хай мог быть и выше 30.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39
26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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