После 15 нету вообще бумаг!
11-12 выход, но выход будет такой как сейчас что будет ревальвация.
В конце месяца в начале следующего 1млрд$ евробонды.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39
После 15 нету вообще бумаг!
11-12 выход, но выход будет такой как сейчас что будет ревальвация.
В конце месяца в начале следующего 1млрд$ евробонды.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:40
26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:41
26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:01
The Economist составил рейтинг 66 стран, используя 4 индикатора финансовой устойчивости. Они охватывают показатели государственного долга, внешнего долга (государственного и частного) и его стоимость (где возможно, как доходность по государственным облигациям в долларах США).
Также были рассчитаны плановые внешние платежи текущего года по сравнению с объемом международных резервов.
Согласно рейтингу, Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости и заняла 53 место из 66 стран, между Габоном и Эквадором. Последний недавно отложил выплату $800 миллионов по облигациям на 4 месяца, чтобы преодолеть последствия пандемии.
«Этот перечень дополняет Аргентина, которая пропустила платеж $500 миллионов по внешним облигациям. Если ей не удастся договориться с кредиторами об обмене ценных бумаг на менее привлекательные для инвесторов до 22 мая, это будет девятый дефолт страны в ее истории; Ливан, который объявил дефолт на $1,2 миллиарда в марте, и Венесуэла, которая задолжала «баррели» денег (и сырой нефти) владельцам облигаций, банкирам и благотворителям из Китая и России».
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:15
Ожидаю Юрий,но не молюсь,я с некоторых пор стал атеистом.
Думаю весь этот праздничный банкет на межбанке от Нафтогаза,только удивило почему на счетах у него вдруг оказалось 340 мио евро,это что новая политика в экономике?
Государство становится спекулями? Атомным электростанциям предлагают биткоины,коболевы стали играться на форексе,это точно реальность,а не шутки с 95-го угла???
Плюс никто не отменял фактор оленизма и на МБ,все продают валюту и я продаю,все покупают и я буду брать на кредитные.
Так что побежали вместе с Нафтогазом и ведомые экспортёры,а покупатели затаились.
п.с. мой депо говорит этим всем играм спасибо!!!
п.п.с. Житомирская и Академ,обменки 26.85 на 27.05.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Приват
USD:26.700 / 26.954
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