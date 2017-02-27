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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5342534353445345

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 309
25.01-25.5
5%
16
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
14%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 309
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39

  Игорь Алексеевич написав:
  varlo написав:
  Игорь Алексеевич написав:ждёмс 15 мая и баксик уходит потом вначале плавно вверх, а потом в какой то день первого месяца лета может уйти резко к 28,5-29. :roll: :roll:

Что будет 15 мая?


будет начинаться сезон зелени. :P
выйдут наконец-то прошлогодние инвесторы с бумаг.


После 15 нету вообще бумаг!

11-12 выход, но выход будет такой как сейчас что будет ревальвация.
В конце месяца в начале следующего 1млрд$ евробонды.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:40

26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:41

26,95/27,10 @12.30
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:01

The Economist составил рейтинг 66 стран, используя 4 индикатора финансовой устойчивости. Они охватывают показатели государственного долга, внешнего долга (государственного и частного) и его стоимость (где возможно, как доходность по государственным облигациям в долларах США).

Также были рассчитаны плановые внешние платежи текущего года по сравнению с объемом международных резервов.

Согласно рейтингу, Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости и заняла 53 место из 66 стран, между Габоном и Эквадором. Последний недавно отложил выплату $800 миллионов по облигациям на 4 месяца, чтобы преодолеть последствия пандемии.

«Этот перечень дополняет Аргентина, которая пропустила платеж $500 миллионов по внешним облигациям. Если ей не удастся договориться с кредиторами об обмене ценных бумаг на менее привлекательные для инвесторов до 22 мая, это будет девятый дефолт страны в ее истории; Ливан, который объявил дефолт на $1,2 миллиарда в марте, и Венесуэла, которая задолжала «баррели» денег (и сырой нефти) владельцам облигаций, банкирам и благотворителям из Китая и России».
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:15

  Yuri_T написав:
зы. сомик, когда тебе первую порцию гривны из неразрывного заточения возвращают? утомился уже за тебя переживать :)


Ожидаю Юрий,но не молюсь,я с некоторых пор стал атеистом.

Думаю весь этот праздничный банкет на межбанке от Нафтогаза,только удивило почему на счетах у него вдруг оказалось 340 мио евро,это что новая политика в экономике?
Государство становится спекулями? Атомным электростанциям предлагают биткоины,коболевы стали играться на форексе,это точно реальность,а не шутки с 95-го угла???

Плюс никто не отменял фактор оленизма и на МБ,все продают валюту и я продаю,все покупают и я буду брать на кредитные.
Так что побежали вместе с Нафтогазом и ведомые экспортёры,а покупатели затаились.

п.с. мой депо говорит этим всем играм спасибо!!!
п.п.с. Житомирская и Академ,обменки 26.85 на 27.05.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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USD:26.700 / 26.954
Igor3777
 
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