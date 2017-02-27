Додано: Чет 07 тра, 2020 14:01

The Economist составил рейтинг 66 стран, используя 4 индикатора финансовой устойчивости. Они охватывают показатели государственного долга, внешнего долга (государственного и частного) и его стоимость (где возможно, как доходность по государственным облигациям в долларах США).



Также были рассчитаны плановые внешние платежи текущего года по сравнению с объемом международных резервов.



Согласно рейтингу, Украина оказалась среди наиболее уязвимых стран по показателям долговой устойчивости и заняла 53 место из 66 стран, между Габоном и Эквадором. Последний недавно отложил выплату $800 миллионов по облигациям на 4 месяца, чтобы преодолеть последствия пандемии.



«Этот перечень дополняет Аргентина, которая пропустила платеж $500 миллионов по внешним облигациям. Если ей не удастся договориться с кредиторами об обмене ценных бумаг на менее привлекательные для инвесторов до 22 мая, это будет девятый дефолт страны в ее истории; Ливан, который объявил дефолт на $1,2 миллиарда в марте, и Венесуэла, которая задолжала «баррели» денег (и сырой нефти) владельцам облигаций, банкирам и благотворителям из Китая и России».

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.