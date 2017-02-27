Yuri_T написав: зы. сомик, когда тебе первую порцию гривны из неразрывного заточения возвращают? утомился уже за тебя переживать
Ожидаю Юрий,но не молюсь,я с некоторых пор стал атеистом.
Думаю весь этот праздничный банкет на межбанке от Нафтогаза,только удивило почему на счетах у него вдруг оказалось 340 мио евро,это что новая политика в экономике? Государство становится спекулями? Атомным электростанциям предлагают биткоины,коболевы стали играться на форексе,это точно реальность,а не шутки с 95-го угла???
Плюс никто не отменял фактор оленизма и на МБ,все продают валюту и я продаю,все покупают и я буду брать на кредитные. Так что побежали вместе с Нафтогазом и ведомые экспортёры,а покупатели затаились.
п.с. мой депо говорит этим всем играм спасибо!!! п.п.с. Житомирская и Академ,обменки 26.85 на 27.05.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Ожидаю Юрий,но не молюсь,я с некоторых пор стал атеистом.
Думаю весь этот праздничный банкет на межбанке от Нафтогаза,только удивило почему на счетах у него вдруг оказалось 340 мио евро,это что новая политика в экономике? Государство становится спекулями? Атомным электростанциям предлагают биткоины,коболевы стали играться на форексе,это точно реальность,а не шутки с 95-го угла???
Этого мало, здесь нужен здоровый пох@изм. У каждого теперь своя игра, точно ...как в 95 квартале. Вышел на сцену, пой, танцуй, шути. Время выступления ограничено, артистов еще в достатке, меняются быстро. Зачем эти АЭС, битки это просто и не так опасно. К тому же нужны новые идеи, новые цели в более стратегических сферах, нежели опущенные образование, медицина, сфера услуг, культура, да и экономика в целом. К тому времени севернее закон нарисовали про двойное гражданство по упрощенной процедуре... Текущий санитариум - поглотил многое, даже курс уже не удел, что в стране еще трепыхается, чтобы с ним поработать?
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Споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось на 11% порівняно з березнем цього ж року та становить 9028 млн кВт*год, а порівняно з квітнем минулого року - зменшилось на майже 8%.
Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".
Зазначається, що зниження споживання спостерігається в усіх групах споживачів. Зокрема, у порівнянні з квітнем 2019 року найбільший спад споживання показує машинобудівна галузь (-21%), транспортна галузь (-17%), металургія (-13%), а також - паливна галузь та комунально-побутовий сектор економіки (по -12%).
Водночас населення зменшило використання електроенергії лише на 1% порівняно з квітнем 2019 року. Основними чинниками зниження споживання в "Укренерго" назвали сезонне підвищення температури повітря та карантинні заходи, які обмежили можливість роботи промислових підприємств, середнього та малого бізнесу і сфери послуг. https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/7/660236/
varlo написав:Торги по доллару после обеда продолжают проходить под давлением предложения валюты. Но НБУ уже покинул рынок и это в ближайшее время отразится на котировках.
Пишут что Ощадбанк льёт как из ведра валюту на МБ,НБУ не успевает подставлять вёдра и тазики от этого изобилия,попутно вылетают коронки у всех остальных экспортёров и импортёров,не верящих своим глазам. Придворные аналитики взахлёб хвастаются крепостью гривны и кричат "я ж вам гаварилЪ",где вы все обвалисты подевались когда гривна укрепляеццо???
Так что и я вам говорю спасибо,обыкновенные чудеса. Но правительство заставило лить валюту госкорпорации параллельно с работой печатного станка,наверное есть ещё что-то в черепах,боятся сорвать пружину как в 90-хх,другой вопрос, а что будет дальше? Будут лить напрямую из резервов,как в своё время делали соркины и арбузовы из орбиты чивокуни? Или будет девал,3-го не дано п.с. или надо перестать правительству платить по счетам,как делал пустовойтенко.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 07 тра, 2020 15:31, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Yuri_61 написав:вот интересно, что чувствуют те, що нагребли никомуненужный в марте 2020 г по курсу 28+ ? жизнь таких не учит да взгляни на график курса!!! каким надо быть тупнем, чтоб грести бакс, когда он на хаях? Ну не будет бакс долго держаться на хаях, пойдёт полюбе вниз, как и прошлые волны около 24 дно пока учишь вас учишь, но никакой от вас благодарности респект ZZZZZZZ, у него отличная табличка с ОВДП от остальных какая польза для форума? и ещё: доллар может пойти вверх только при нескольких условиях, основное условие: одновременная эмиссия гривны в объёме 400 млрд и снижение ЗВР до 12 млрд. Но этого же маловероятно! Уважаемые модераторы! За этот пост я определённо заслуживаю медальку какую нить этого форума.
Здравствуйте . Вы когда писали, Вас что ,по голове или по рукам били, что Вы шесть раз редактировали ?