Додано: Чет 07 тра, 2020 15:30

somilitark написав: varlo написав: Торги по доллару после обеда продолжают проходить под давлением предложения валюты. Но НБУ уже покинул рынок и это в ближайшее время отразится на котировках. Торги по доллару после обеда продолжают проходить под давлением предложения валюты. Но НБУ уже покинул рынок и это в ближайшее время отразится на котировках.

Пишут что Ощадбанк льёт как из ведра валюту на МБ,НБУ не успевает подставлять вёдра и тазики от этого изобилия,попутно вылетают коронки у всех остальных экспортёров и импортёров,не верящих своим глазам.

Придворные аналитики взахлёб хвастаются крепостью гривны и кричат "я ж вам гаварилЪ",где вы все обвалисты подевались когда гривна укрепляеццо???



Так что и я вам говорю спасибо,обыкновенные чудеса.

Но правительство заставило лить валюту госкорпорации параллельно с работой печатного станка,наверное есть ещё что-то в черепах,боятся сорвать пружину к в 90-хх,другой вопрос, а что будет дальше?

Будут лить напрямую из резервов,как соркины и арбузовы из орбиты Ахметова? Пишут что Ощадбанк льёт как из ведра валюту на МБ,НБУ не успевает подставлять вёдра и тазики от этого изобилия,попутно вылетают коронки у всех остальных экспортёров и импортёров,не верящих своим глазам.Придворные аналитики взахлёб хвастаются крепостью гривны и кричат "я ж вам гаварилЪ",где вы все обвалисты подевались когда гривна укрепляеццо???Так что и я вам говорю спасибо,обыкновенные чудеса.Но правительство заставило лить валюту госкорпорации параллельно с работой печатного станка,наверное есть ещё что-то в черепах,боятся сорвать пружину к в 90-хх,другой вопрос, а что будет дальше?Будут лить напрямую из резервов,как соркины и арбузовы из орбиты Ахметова?



Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/