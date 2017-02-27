varlo написав:Торги по доллару после обеда продолжают проходить под давлением предложения валюты. Но НБУ уже покинул рынок и это в ближайшее время отразится на котировках.
Пишут что Ощадбанк льёт как из ведра валюту на МБ,НБУ не успевает подставлять вёдра и тазики от этого изобилия,попутно вылетают коронки у всех остальных экспортёров и импортёров,не верящих своим глазам. Придворные аналитики взахлёб хвастаются крепостью гривны и кричат "я ж вам гаварилЪ",где вы все обвалисты подевались когда гривна укрепляеццо???
Так что и я вам говорю спасибо,обыкновенные чудеса. Но правительство заставило лить валюту госкорпорации параллельно с работой печатного станка,наверное есть ещё что-то в черепах,боятся сорвать пружину к в 90-хх,другой вопрос, а что будет дальше? Будут лить напрямую из резервов,как соркины и арбузовы из орбиты Ахметова?
Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
холява написав:Здравствуйте . Вы когда писали, Вас что ,по голове или по рукам били, что Вы шесть раз редактировали ?
Там видимо как законы в верховной зраде пишутся сообщения,каждый из многочисленных авторов вносит поправки.Иногда много правок. Вот почему часто сообщения, даже в рамках одного меседжа,его части просто прямо противоположные по смыслу
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Так, рынок тонкий.Качнуть сильно в любую сторону можно.Кто-то пока решил,что в нужно на юг.Может прав был пан Орест,и это аграриям нужна срочно гривна.А может и нерезиденты с украинскими корнями посмотрели и решили посидеть еще в ОВГЗ- профит он и в Африке.А может покупатели совсем сдулись -завтра же можно дешевле взять... Есть шанс для гривенки стать самой успешной валютой периода великого коронакризиса,не то что какой-то бразильский реал или турецкая лира.Так что "верной дорогой шагаем,друзья"...