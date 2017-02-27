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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5343534453455346

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 310
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
14%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:30

  somilitark написав:
  varlo написав:Торги по доллару после обеда продолжают проходить под давлением предложения валюты. Но НБУ уже покинул рынок и это в ближайшее время отразится на котировках.

Пишут что Ощадбанк льёт как из ведра валюту на МБ,НБУ не успевает подставлять вёдра и тазики от этого изобилия,попутно вылетают коронки у всех остальных экспортёров и импортёров,не верящих своим глазам.
Придворные аналитики взахлёб хвастаются крепостью гривны и кричат "я ж вам гаварилЪ",где вы все обвалисты подевались когда гривна укрепляеццо???

Так что и я вам говорю спасибо,обыкновенные чудеса.
Но правительство заставило лить валюту госкорпорации параллельно с работой печатного станка,наверное есть ещё что-то в черепах,боятся сорвать пружину к в 90-хх,другой вопрос, а что будет дальше?
Будут лить напрямую из резервов,как соркины и арбузовы из орбиты Ахметова?


Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:32

  somilitark написав: а что будет дальше?


і як на цьому фоні себе будуть поводити нерези...мож. призупинять вихід :?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:36

  холява написав:Здравствуйте .
Вы когда писали, Вас что ,по голове или по рукам били, что Вы шесть раз редактировали ?

Там видимо как законы в верховной зраде пишутся сообщения,каждый из многочисленных авторов вносит поправки.Иногда много правок.
Вот почему часто сообщения, даже в рамках одного меседжа,его части просто прямо противоположные по смыслу :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:46

Імпорт у квітні обвалився на -27,3% у порівнянні з березнем. Експорт знизився на -7,2%. Сальдо стало позитивне +$410 млн.
Востаннє редагувалось apostol в Чет 07 тра, 2020 15:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так, рынок тонкий.Качнуть сильно в любую сторону можно.Кто-то пока решил,что в нужно на юг.Может прав был пан Орест,и это аграриям нужна срочно гривна.А может и нерезиденты с украинскими корнями посмотрели и решили посидеть еще в ОВГЗ- профит он и в Африке.А может покупатели совсем сдулись -завтра же можно дешевле взять... Есть шанс для гривенки стать самой успешной валютой периода великого коронакризиса,не то что какой-то бразильский реал или турецкая лира.Так что "верной дорогой шагаем,друзья"...
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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