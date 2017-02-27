Додано: Чет 07 тра, 2020 15:47

Так, рынок тонкий.Качнуть сильно в любую сторону можно.Кто-то пока решил,что в нужно на юг.Может прав был пан Орест,и это аграриям нужна срочно гривна.А может и нерезиденты с украинскими корнями посмотрели и решили посидеть еще в ОВГЗ- профит он и в Африке.А может покупатели совсем сдулись -завтра же можно дешевле взять... Есть шанс для гривенки стать самой успешной валютой периода великого коронакризиса,не то что какой-то бразильский реал или турецкая лира.Так что "верной дорогой шагаем,друзья"...

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)