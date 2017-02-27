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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5344534553465347>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 310
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
42
27.51-28.0
14%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 310
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:30

  somilitark написав:
  varlo написав:Торги по доллару после обеда продолжают проходить под давлением предложения валюты. Но НБУ уже покинул рынок и это в ближайшее время отразится на котировках.

Пишут что Ощадбанк льёт как из ведра валюту на МБ,НБУ не успевает подставлять вёдра и тазики от этого изобилия,попутно вылетают коронки у всех остальных экспортёров и импортёров,не верящих своим глазам.
Придворные аналитики взахлёб хвастаются крепостью гривны и кричат "я ж вам гаварилЪ",где вы все обвалисты подевались когда гривна укрепляеццо???

Так что и я вам говорю спасибо,обыкновенные чудеса.
Но правительство заставило лить валюту госкорпорации параллельно с работой печатного станка,наверное есть ещё что-то в черепах,боятся сорвать пружину к в 90-хх,другой вопрос, а что будет дальше?
Будут лить напрямую из резервов,как соркины и арбузовы из орбиты Ахметова?


Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:32

  somilitark написав: а что будет дальше?


і як на цьому фоні себе будуть поводити нерези...мож. призупинять вихід :?
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:36

  холява написав:Здравствуйте .
Вы когда писали, Вас что ,по голове или по рукам били, что Вы шесть раз редактировали ?

Там видимо как законы в верховной зраде пишутся сообщения,каждый из многочисленных авторов вносит поправки.Иногда много правок.
Вот почему часто сообщения, даже в рамках одного меседжа,его части просто прямо противоположные по смыслу :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:46

Імпорт у квітні обвалився на -27,3% у порівнянні з березнем. Експорт знизився на -7,2%. Сальдо товарами за квітень позитивне +$410 млн.
Востаннє редагувалось apostol в Чет 07 тра, 2020 15:52, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так, рынок тонкий.Качнуть сильно в любую сторону можно.Кто-то пока решил,что в нужно на юг.Может прав был пан Орест,и это аграриям нужна срочно гривна.А может и нерезиденты с украинскими корнями посмотрели и решили посидеть еще в ОВГЗ- профит он и в Африке.А может покупатели совсем сдулись -завтра же можно дешевле взять... Есть шанс для гривенки стать самой успешной валютой периода великого коронакризиса,не то что какой-то бразильский реал или турецкая лира.Так что "верной дорогой шагаем,друзья"...
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:59

15-50:
Харьков 26.95 - 27.05 (утром 27.00 - 27.10),
снизились на 5 коп. Ровные курсы как и утром (ПОВ, опт).

Сумы 26.90 - 27.05 (26.95 - 27.10)
Полтава 26.93 - 27.03 (27.00 - 27.07)
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................07.05.2020................08.05.2020
дата розрахунку.................06.05.2020................07.05.2020
Євро....................................29,1017......................28,9117
Долар США.........................26,9323......................26,8185
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и за 25 минут преодолели 6 копеек. Сразу после 11 опустились еще на копейку, сузив спред до 2.5 копеек. Дальше пока не пускает регулятор.
Перед обедом снова опустились на копейку и продолжили топтание на месте. К 15 часам сузили спред сверху до 2 копеек, что несколько нетипично для обычного времени окончания активных торгов. Это намекает на продолжающееся присутствие регулятора.
Официальный курс встретили котировками 26.7900 - 26.8100. За день опустились на 8 копеек.

Этот день в истории:
2019 - 26.3400 (-15) +47
2018 - 26.2902 (-1) +52

2017 - 26.5093 (+2)
2016 - 25.1627 (+4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:05

  heineken написав:Так, рынок тонкий.Качнуть сильно в любую сторону можно.Кто-то пока решил,что в нужно на юг.Может прав был пан Орест,и это аграриям нужна срочно гривна.А может и нерезиденты с украинскими корнями посмотрели и решили посидеть еще в ОВГЗ- профит он и в Африке.А может покупатели совсем сдулись -завтра же можно дешевле взять... Есть шанс для гривенки стать самой успешной валютой периода великого коронакризиса,не то что какой-то бразильский реал или турецкая лира.Так что "верной дорогой шагаем,друзья"...

Идти на Юг хорошо, но до определенной величины. Дефецит бютжета ведь как то нужно исправлять.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:06

  vovamuha007 написав:
  somilitark написав: а что будет дальше?


і як на цьому фоні себе будуть поводити нерези...мож. призупинять вихід :?

Может и не будут выходить,даже заходить начнут,если ставку в гривне сделать для начала 15% годовых и курс держать валютными интервенциями.
Посмотрим,главное это падение ВВП и доходов бюджета,пока могут маневрировать,плюс хотят это делать,а не тупо напечатать и вернуться в 1993-й.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:15

  apostol написав:Імпорт у квітні обвалився на -27,3% у порівнянні з березнем. Експорт знизився на -7,2%. Сальдо товарами за квітень позитивне +$410 млн.

Фантастика,красотища,правительство изобрело велосипед для экономики.
Только есть одно маленькое НО,надо вернуть на работу предпринимателей,которые преимущественно торгуют импортом,да и энергетические товары,которые мы импортируем уже начали восстанавливаться в цене.
Бюджет в ауте,местные бюджеты не добрали 30% от плана,госбюджет не добрал почти 50%,это если отнять перечисления НБУ..
А расходы бюджета выросли,правительству захотелось позаигрывать с пенсионерами,олигархами и прочими кровосисями.

Хотят намутить бабла у МВФ и ВБ,заодно подпечатать,только я не пойму,МВФ больше 5-ти лет бился над тем,что печатать нельзя,нельзя давать преференции так нагло из бюджета олигархам,МВФ явно против этих всех игр правительства и не обеспеченных расходов,плюс НАБУ хотят под нож пустить.
Надеюсь МВФ отморозится и не будет давать деньги на распил.
Посмотрим,будет много интересного(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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