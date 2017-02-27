varlo написав:Торги по доллару после обеда продолжают проходить под давлением предложения валюты. Но НБУ уже покинул рынок и это в ближайшее время отразится на котировках.
Пишут что Ощадбанк льёт как из ведра валюту на МБ,НБУ не успевает подставлять вёдра и тазики от этого изобилия,попутно вылетают коронки у всех остальных экспортёров и импортёров,не верящих своим глазам. Придворные аналитики взахлёб хвастаются крепостью гривны и кричат "я ж вам гаварилЪ",где вы все обвалисты подевались когда гривна укрепляеццо???
Так что и я вам говорю спасибо,обыкновенные чудеса. Но правительство заставило лить валюту госкорпорации параллельно с работой печатного станка,наверное есть ещё что-то в черепах,боятся сорвать пружину к в 90-хх,другой вопрос, а что будет дальше? Будут лить напрямую из резервов,как соркины и арбузовы из орбиты Ахметова?
Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
холява написав:Здравствуйте . Вы когда писали, Вас что ,по голове или по рукам били, что Вы шесть раз редактировали ?
Там видимо как законы в верховной зраде пишутся сообщения,каждый из многочисленных авторов вносит поправки.Иногда много правок. Вот почему часто сообщения, даже в рамках одного меседжа,его части просто прямо противоположные по смыслу
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Так, рынок тонкий.Качнуть сильно в любую сторону можно.Кто-то пока решил,что в нужно на юг.Может прав был пан Орест,и это аграриям нужна срочно гривна.А может и нерезиденты с украинскими корнями посмотрели и решили посидеть еще в ОВГЗ- профит он и в Африке.А может покупатели совсем сдулись -завтра же можно дешевле взять... Есть шанс для гривенки стать самой успешной валютой периода великого коронакризиса,не то что какой-то бразильский реал или турецкая лира.Так что "верной дорогой шагаем,друзья"...
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................07.05.2020................08.05.2020 дата розрахунку.................06.05.2020................07.05.2020 Євро....................................29,1017......................28,9117 Долар США.........................26,9323......................26,8185 После полудня гривна укрепилась еще на копейку. Открылись на уровне вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз и за 25 минут преодолели 6 копеек. Сразу после 11 опустились еще на копейку, сузив спред до 2.5 копеек. Дальше пока не пускает регулятор. Перед обедом снова опустились на копейку и продолжили топтание на месте. К 15 часам сузили спред сверху до 2 копеек, что несколько нетипично для обычного времени окончания активных торгов. Это намекает на продолжающееся присутствие регулятора. Официальный курс встретили котировками 26.7900 - 26.8100. За день опустились на 8 копеек.
Этот день в истории: 2019 - 26.3400 (-15) +47 2018 - 26.2902 (-1) +52
heineken написав:Так, рынок тонкий.Качнуть сильно в любую сторону можно.Кто-то пока решил,что в нужно на юг.Может прав был пан Орест,и это аграриям нужна срочно гривна.А может и нерезиденты с украинскими корнями посмотрели и решили посидеть еще в ОВГЗ- профит он и в Африке.А может покупатели совсем сдулись -завтра же можно дешевле взять... Есть шанс для гривенки стать самой успешной валютой периода великого коронакризиса,не то что какой-то бразильский реал или турецкая лира.Так что "верной дорогой шагаем,друзья"...
Идти на Юг хорошо, но до определенной величины. Дефецит бютжета ведь как то нужно исправлять.
і як на цьому фоні себе будуть поводити нерези...мож. призупинять вихід
Может и не будут выходить,даже заходить начнут,если ставку в гривне сделать для начала 15% годовых и курс держать валютными интервенциями. Посмотрим,главное это падение ВВП и доходов бюджета,пока могут маневрировать,плюс хотят это делать,а не тупо напечатать и вернуться в 1993-й.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
apostol написав:Імпорт у квітні обвалився на -27,3% у порівнянні з березнем. Експорт знизився на -7,2%. Сальдо товарами за квітень позитивне +$410 млн.
Фантастика,красотища,правительство изобрело велосипед для экономики. Только есть одно маленькое НО,надо вернуть на работу предпринимателей,которые преимущественно торгуют импортом,да и энергетические товары,которые мы импортируем уже начали восстанавливаться в цене. Бюджет в ауте,местные бюджеты не добрали 30% от плана,госбюджет не добрал почти 50%,это если отнять перечисления НБУ.. А расходы бюджета выросли,правительству захотелось позаигрывать с пенсионерами,олигархами и прочими кровосисями.
Хотят намутить бабла у МВФ и ВБ,заодно подпечатать,только я не пойму,МВФ больше 5-ти лет бился над тем,что печатать нельзя,нельзя давать преференции так нагло из бюджета олигархам,МВФ явно против этих всех игр правительства и не обеспеченных расходов,плюс НАБУ хотят под нож пустить. Надеюсь МВФ отморозится и не будет давать деньги на распил. Посмотрим,будет много интересного(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.