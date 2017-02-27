flyman написав: Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ
Да включили кучменовскую многовекторность. Правда хотят сесть на несколько стульчиков одновременно. На повестке ближайшего время очень много интересного: ермак будет сливать страну в л\днр. Ахметов и прочие будут доить бюджет как только хотят. А МВФу будут рассказывать какой плохой короновирус и как нам надо его дешёвого баблишка,подлатать штанишки зелёной энергетике по 0.2 доллара за кВт\ч,наверное на момент самой дорогой эл.энергии в мире. Вот такая многоходовочка,посмотрим,надеюсь дядя Сэм хлопнет дверью и покажет своё фэ,зачем они ссорились с рашей,если мы их цинично предали и поползли на договорняки с местными феодалами и со страной агрессором.
А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:не пойму,МВФ больше 5-ти лет бился над тем,что печатать нельзя,нельзя давать преференции так нагло из бюджета олигархам,МВФ явно против этих всех игр правительства и не обеспеченных расходов,
А может всё потому, что глава МВФ сменился(ась)? И наливать стали в США?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
somilitark написав:не пойму,МВФ больше 5-ти лет бился над тем,что печатать нельзя,нельзя давать преференции так нагло из бюджета олигархам,МВФ явно против этих всех игр правительства и не обеспеченных расходов,
А может всё потому, что глава МВФ сменился(ась)? И наливать стали в США?
Я всегда считал,что для МВФ и дяди Сэма важны принципы,они не зависят от имён. Но может вы и правы,я помню как в 2009-м обвиняли какую-то тёмненькую молодую женщину,она была представителем от МВФ в Украине,что мол Тимошенко с ней как-то порешала,мы тогда не выполнили условия транша и весь список условий,а эта барышня представитель на совете директоров костьми лягла,мол надо давать транш Украине и точка,плевать что условия не выполнены,надо дать и не спрашивать. И самое смешное,что транш дали,правда её вскорости уволили,вот такая история(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
budivelnik написав:За квітень НБУ заявляє про плюс 800 млн доларів в резерви ,з яких 678 млн доларів-викуплені з ринку Але 678 * 27 =18 млрд грн. Тобто влили 18 млрд грн ,а долар все одно падає. Якось в мене розрив шаблону З одного боку мільярдні втрати на митниці і податковій.з другого ріст резервів....
Страна может закрыть ВСЕ заводы , ВЕСЬ экспорт - и жить припеваючи , но ей просто не дают ... В прошлом году заробитчане только официально завезли 17 миллиардов долларов - неофициально в разы больше ,эти деньги несут в обменники их семьи - ГДЕ нбу возьмет столько гривен чтобы их покупать ? ) Если ВСЯ страна уедет на заработки , приедет в Украину и сдаст сразу триллион долларов - курс не упадет ))) И кстати -давече НБУ клятвенно заверял , что будет покупать МАКСИМУМ 20 млн в день , а покупает в 3-5 раз больше )))) Все разговоры про дефолт - бред ,признак дефолта - падение нац валюты , а когда ее реальная стоимость 10 а держат 27 - никакого отношения это к рыночной экономике не имеет ...
espi написав:Страна может закрыть ВСЕ заводы , ВЕСЬ экспорт - и жить припеваючи , но ей просто не дают ... В прошлом году заробитчане только официально завезли 17 миллиардов долларов - неофициально в разы больше ,эти деньги несут в обменники их семьи - ГДЕ нбу возьмет столько гривен чтобы их покупать ? ) Если ВСЯ страна уедет на заработки на год , приедет в Украину и сдаст сразу триллион долларов - курс не упадет )))
Надеюсь это была ирония ? Ведь если все уедут , кто будет здесь обслуживать инфраструктуру , ЖКХ , все школы можно закрыть ? Куда будут возвращаться заробитчаны ??
А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся [/quote] Ученую вообще надо снизить до 5% а на депо до 3%.Во всем мире деньги работают,ставки 0 или даже минус.Там депозит-это не способ заработать,а чтобы дома не валялись и не соблазняли домушников.А то привыкли -закинули лям или поболее под 24 % и сидят ровно.Зачем парится? Экономика,бизнес,инвестирование-НЕ,НЕ СЛЫХАЛИ!(((
heineken написав:А в свете укрепления гривны даже перед никомуненужным долларом приравнять ставки в нацвалюте к евровым.Эдакий прорыв)
Только весь бизнес работает в тени, а то который без тени может взять сам в Европе пол 0.25% маржинальный. По этому абсолютно бестолковые решения снижать ставку . Либо надо чтобы кредитования было для контербандистов через оффшоры .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
espi написав:Страна может закрыть ВСЕ заводы , ВЕСЬ экспорт - и жить припеваючи , но ей просто не дают ... В прошлом году заробитчане только официально завезли 17 миллиардов долларов - неофициально в разы больше ,эти деньги несут в обменники их семьи - ГДЕ нбу возьмет столько гривен чтобы их покупать ? ) Если ВСЯ страна уедет на заработки на год , приедет в Украину и сдаст сразу триллион долларов - курс не упадет )))
Надеюсь это была ирония ? Ведь если все уедут , кто будет здесь обслуживать инфраструктуру , ЖКХ , все школы можно закрыть ? Куда будут возвращаться заробитчаны ??
Ирония - да , но наполовину ... Сейчас правительство предлагает заробитчанам не ехать в Польшу/чехию/германию - мол стройте дороги туточки за 9000 грн (300 евро)и будет вам пенсия в 60 евро на старости ))) А люди получают там в 3-5 раз больше ,продукты стоят дешевле,в Германии ПОСОБИЕ на котика/собачку 200 евро в месяц.Коммуналка во многих странах дешевле. Полиция работает и за грабежи/убийства не отправляет бандитов под ночной домашний арест, проехал на красный свет-получит по полной любой ,хоть министр МВД - у нашей страны НЕТ будущего ... Все хотят жить как в Польше и едут туда работать - но Польша послала МВФ на 3 буквы , и скажем за кнопкодавство депутатам до 5 лет тюрьмы ...