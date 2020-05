Додано: Чет 07 тра, 2020 17:49

heineken написав: А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся

Ученую вообще надо снизить до 5% а на депо до 3%.Во всем мире деньги работают,ставки 0 или даже минус.Там депозит-это не способ заработать,а чтобы дома не валялись и не соблазняли домушников.А то привыкли -закинули лям или поболее под 24 % и сидят ровно.Зачем парится? Экономика,бизнес,инвестирование-НЕ,НЕ СЛЫХАЛИ!((( [/quote]



коли дефіцит держбюджета буде 5 років підряд менше 3%, а ВВП ростиме в той час, і буде торговий профіцит, тоді так і буде.

