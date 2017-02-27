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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5346534753485349>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 311
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
14%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:35

башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:49

  heineken написав:А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся :lol:

Ученую вообще надо снизить до 5% а на депо до 3%.Во всем мире деньги работают,ставки 0 или даже минус.Там депозит-это не способ заработать,а чтобы дома не валялись и не соблазняли домушников.А то привыкли -закинули лям или поболее под 24 % и сидят ровно.Зачем парится? Экономика,бизнес,инвестирование-НЕ,НЕ СЛЫХАЛИ!((( :twisted:[/quote]

--

коли дефіцит держбюджета буде 5 років підряд менше 3%, а ВВП ростиме в той час, і буде торговий профіцит, тоді так і буде.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:56

  vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:


Тут ,по доллару , Вы можете проконсультироваться только у ЮРИЯ 61.
Он часто бывает по утрам .
Вечером он обычно сачком инопланетян ловит.
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Звикли до лоукостів і безвізу?
https://ibigdan.livejournal.com/25026546.html
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:14

За підсумками 2019 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) наростила чистий збиток на 30%, порівнюючи з 2018 роком, – до 1,92 млрд грн.

Про це свідчать дані звіту компанії, передає AgroPortal.

Держпідприємство 2019 року збільшило дохід від реалізації продукції на 33,3% – до 14,11 млрд грн.

За рік ДПЗКУ отримала 1,45 млрд грн валового збитку супроти 490,3 млн грн валового прибутку роком раніше і 2,91 млрд грн операційного збитку супроти 11,56 млн грн операційного прибутку 2018 року.

До активів ДПЗКУ належить 10 борошномельних підприємств у семи регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним і готовим до безперебійної роботи.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -dpzku.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:21

  flyman написав:
  heineken написав:А тут ещё замутили учётную ставку в
коли дефіцит держбюджета буде 5 років підряд менше 3%, а ВВП ростиме в той час, і буде торговий профіцит, тоді так і буде.

Ну, такого и в США уже лет 30 как не было.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:22

  jump написав:За підсумками 2019 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) наростила чистий збиток на 30%, порівнюючи з 2018 роком, – до 1,92 млрд грн.

Про це свідчать дані звіту компанії, передає AgroPortal.

Держпідприємство 2019 року збільшило дохід від реалізації продукції на 33,3% – до 14,11 млрд грн.

За рік ДПЗКУ отримала 1,45 млрд грн валового збитку супроти 490,3 млн грн валового прибутку роком раніше і 2,91 млрд грн операційного збитку супроти 11,56 млн грн операційного прибутку 2018 року.

До активів ДПЗКУ належить 10 борошномельних підприємств у семи регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним і готовим до безперебійної роботи.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -dpzku.htm

Классика - убытки державе, а прибыли в карман.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МВФ та уряд України змінили домовленості щодо нової програми допомоги
Сторони домовились про зміну 36-місячної EFF на 18-місячну Stand-by
https://mind.ua/news/20210725-mvf-ta-uryad-ukrayini-zminili-domovlenosti-shchodo-novoyi-programi-dopomogi
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:33

МВФ та уряд України змінили домовленості щодо нової програми допомоги
Сторони домовились про зміну 36-місячної EFF на 18-місячну Stand-by
vovamuha007
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