heineken написав:А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся
Ученую вообще надо снизить до 5% а на депо до 3%.Во всем мире деньги работают,ставки 0 или даже минус.Там депозит-это не способ заработать,а чтобы дома не валялись и не соблазняли домушников.А то привыкли -закинули лям или поболее под 24 % и сидят ровно.Зачем парится? Экономика,бизнес,инвестирование-НЕ,НЕ СЛЫХАЛИ!((( [/quote]
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коли дефіцит держбюджета буде 5 років підряд менше 3%, а ВВП ростиме в той час, і буде торговий профіцит, тоді так і буде.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
За підсумками 2019 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) наростила чистий збиток на 30%, порівнюючи з 2018 роком, – до 1,92 млрд грн.
Про це свідчать дані звіту компанії, передає AgroPortal.
Держпідприємство 2019 року збільшило дохід від реалізації продукції на 33,3% – до 14,11 млрд грн.
За рік ДПЗКУ отримала 1,45 млрд грн валового збитку супроти 490,3 млн грн валового прибутку роком раніше і 2,91 млрд грн операційного збитку супроти 11,56 млн грн операційного прибутку 2018 року.
До активів ДПЗКУ належить 10 борошномельних підприємств у семи регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним і готовим до безперебійної роботи. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -dpzku.htm
jump написав:За підсумками 2019 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) наростила чистий збиток на 30%, порівнюючи з 2018 роком, – до 1,92 млрд грн.
Про це свідчать дані звіту компанії, передає AgroPortal.
Держпідприємство 2019 року збільшило дохід від реалізації продукції на 33,3% – до 14,11 млрд грн.
За рік ДПЗКУ отримала 1,45 млрд грн валового збитку супроти 490,3 млн грн валового прибутку роком раніше і 2,91 млрд грн операційного збитку супроти 11,56 млн грн операційного прибутку 2018 року.
До активів ДПЗКУ належить 10 борошномельних підприємств у семи регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним і готовим до безперебійної роботи. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -dpzku.htm