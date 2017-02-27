Про це йдеться в огляді ФАО - продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, передає "Інтерфакс-Україна".
У квітні індекс цін на продовольство ФАО становив 165,5 пункту, що на 5,7 пункту (на 3,4%) нижче, ніж в березні.
"Індекс знижується третій місяць поспіль, в основному це пояснюється низкою негативних наслідків для міжнародних продовольчих ринків, викликаних пандемією COVID-19", - йдеться в огляді.
Причому швидкість зниження цін на деякі види продовольства, за винятком зернових, прискорилася.