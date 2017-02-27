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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5346534753485349

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 311
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
8%
26
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
14%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
38
29.01-29.5
5%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 311
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:34

Світові ціни на продовольство в квітні продовжили зниження і стали найнижчими з січня 2019 року.

Про це йдеться в огляді ФАО - продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

У квітні індекс цін на продовольство ФАО становив 165,5 пункту, що на 5,7 пункту (на 3,4%) нижче, ніж в березні.

"Індекс знижується третій місяць поспіль, в основному це пояснюється низкою негативних наслідків для міжнародних продовольчих ринків, викликаних пандемією COVID-19", - йдеться в огляді.

Причому швидкість зниження цін на деякі види продовольства, за винятком зернових, прискорилася.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/7/660244/
jump
 
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