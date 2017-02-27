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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53475348534953505351>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 313
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:34

Світові ціни на продовольство в квітні продовжили зниження і стали найнижчими з січня 2019 року.

Про це йдеться в огляді ФАО - продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

У квітні індекс цін на продовольство ФАО становив 165,5 пункту, що на 5,7 пункту (на 3,4%) нижче, ніж в березні.

"Індекс знижується третій місяць поспіль, в основному це пояснюється низкою негативних наслідків для міжнародних продовольчих ринків, викликаних пандемією COVID-19", - йдеться в огляді.

Причому швидкість зниження цін на деякі види продовольства, за винятком зернових, прискорилася.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/7/660244/
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:58

  varlo написав:МВФ та уряд України змінили домовленості щодо нової програми допомоги
Сторони домовились про зміну 36-місячної EFF на 18-місячну Stand-by
https://mind.ua/news/20210725-mvf-ta-uryad-ukrayini-zminili-domovlenosti-shchodo-novoyi-programi-dopomogi


Запад нам поможет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

varlo написав:МВФ та уряд України змінили домовленості щодо нової програми допомоги
Сторони домовились про зміну 36-місячної EFF на 18-місячну Stand-by
https://mind.ua/news/20210725-mvf-ta-uryad-ukrayini-zminili-domovlenosti-shchodo-novoyi-programi-dopomogi


Да, как то с кредитом МВФ не хорошо получается. Такое чувство, что они нам не доверяют.
Пусть сразу огласят полный список требований к новой программе финансирования.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 07 тра, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:02

Турецкой экономике и турецкой лире приходится несладко..

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/t ... 1029176147
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:06

  freeze написав:
varlo написав:МВФ та уряд України змінили домовленості щодо нової програми допомоги
Сторони домовились про зміну 36-місячної EFF на 18-місячну Stand-by
https://mind.ua/news/20210725-mvf-ta-uryad-ukrayini-zminili-domovlenosti-shchodo-novoyi-programi-dopomogi


Да, как то с кредитом МВФ не хорошо получается. Такое чувство, что они нам не доверяют.
Пусть сразу огласят полный список требований к новой программе финансирования.

так хто кого намахав, можете розтлумачити?
Це Вова послав Фонд в опу, чи навпаки?
Долар ПА23, чи ПА16 чекати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:14

  vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:


всё время дяди и тёти из нбу говорили держать в трёх валютах - грн, дол, евро.
я их послушался и держу в валюте и в бетоне. для грн. только кредитки, т.к. за аренду бетона оплачивают в грн. и сразу на кредитку. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

С наступающим!
НБУ готовится к первому "большому" запуску печатного станка с 2014 года.
https://bin.ua/top/249865-pechatnyj-sta ... M.facebook
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:20

  Мизантрóп написав:С наступающим!
НБУ готовится к первому "большому" запуску печатного станка с 2014 года.
https://bin.ua/top/249865-pechatnyj-sta ... M.facebook


охрименко вчера по тв сказал - ничего страшного, всё будет хорошо. правда не уточнил для кого :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:21

  Hotab написав:Турецкой экономике и турецкой лире приходится несладко..

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/t ... 1029176147

Лира-мягкая валюта слабопромышленной Турции. То ли дело украинская гривня- самая крепкая валюта мировой житницы 2019 и возможно 2020 годов 8)
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:25

  vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:
Конечно покупать! Эльдорадо па27 скоро может закончиться.
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