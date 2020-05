Додано: Чет 07 тра, 2020 19:06

freeze написав: varlo написав: МВФ та уряд України змінили домовленості щодо нової програми допомоги

Сторони домовились про зміну 36-місячної EFF на 18-місячну Stand-by

https://mind.ua/news/20210725-mvf-ta-uryad-ukrayini-zminili-domovlenosti-shchodo-novoyi-programi-dopomogi МВФ та уряд України змінили домовленості щодо нової програми допомогиСторони домовились про зміну 36-місячної EFF на 18-місячну Stand-by



Да, как то с кредитом МВФ не хорошо получается. Такое чувство, что они нам не доверяют.

Пусть сразу огласят полный список требований к новой программе финансирования. Да, как то с кредитом МВФ не хорошо получается. Такое чувство, что они нам не доверяют.Пусть сразу огласят полный список требований к новой программе финансирования.

так хто кого намахав, можете розтлумачити?

Це Вова послав Фонд в опу, чи навпаки?

Долар ПА23, чи ПА16 чекати? так хто кого намахав, можете розтлумачити?Це Вова послав Фонд в опу, чи навпаки?Долар ПА23, чи ПА16 чекати?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/