Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:34
Світові ціни на продовольство в квітні продовжили зниження і стали найнижчими з січня 2019 року.
Про це йдеться в огляді ФАО - продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, передає "Інтерфакс-Україна".
У квітні індекс цін на продовольство ФАО становив 165,5 пункту, що на 5,7 пункту (на 3,4%) нижче, ніж в березні.
"Індекс знижується третій місяць поспіль, в основному це пояснюється низкою негативних наслідків для міжнародних продовольчих ринків, викликаних пандемією COVID-19", - йдеться в огляді.
Причому швидкість зниження цін на деякі види продовольства, за винятком зернових, прискорилася.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/7/660244/
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:01
Да, как то с кредитом МВФ не хорошо получается. Такое чувство, что они нам не доверяют.
Пусть сразу огласят полный список требований к новой программе финансирования.
Востаннє редагувалось
freeze
в Чет 07 тра, 2020 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:02
Турецкой экономике и турецкой лире приходится несладко..
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/t ... 1029176147
Hotab
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:06
freeze написав:
Да, как то с кредитом МВФ не хорошо получается. Такое чувство, что они нам не доверяют.
Пусть сразу огласят полный список требований к новой программе финансирования.
так хто кого намахав, можете розтлумачити?
Це Вова послав Фонд в опу, чи навпаки?
Долар ПА23, чи ПА16 чекати?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:14
vovamuha007 написав:
башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло
всё время дяди и тёти из нбу говорили держать в трёх валютах - грн, дол, евро.
я их послушался и держу в валюте и в бетоне. для грн. только кредитки, т.к. за аренду бетона оплачивают в грн. и сразу на кредитку.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:16
С наступающим!
НБУ готовится к первому "большому" запуску печатного станка с 2014 года.
https://bin.ua/top/249865-pechatnyj-sta ... M.facebook
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:20
охрименко вчера по тв сказал - ничего страшного, всё будет хорошо. правда не уточнил для кого
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:21
Лира-мягкая валюта слабопромышленной Турции. То ли дело украинская гривня- самая крепкая валюта мировой житницы 2019 и возможно 2020 годов
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
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Додано: Чет 07 тра, 2020 19:25
vovamuha007 написав:
башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло
Конечно покупать! Эльдорадо па27 скоро может закончиться.
fin
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